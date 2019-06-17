الكهرباء تبحث سبل التعاون مع وزير التجارة السويدى

التقى Niklas Johansson وزير الدولة للتجارة الخارجية بالسويد، وممثلى الشركات السويدية العاملة فى مجال الطاقة، بحضور سفير السويد بالقاهرة عدد من قيادات قطاع الكهرباء، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.

وأشاد مسئولو قطاع الكهرباء المصرى بالعلاقة المتميزة بين مصر والسويد والمشاركة الفعالة للجانب السويدى فى مشروعات قطاع الكهرباء المصرى، وأكد على أن الشركات السويدية هى شريك موثوق به ولها دور كبير فى المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.

وأشار المسئولون بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الاجتماع إلى الأهمية التى يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائى حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، وترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC، هذا بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل قدرات تصل إلى حوالى 3000 ميجاوات ، بالإضافة إلى مشروع الربط الذى تم تنفيذه حالياً مع السودان ليتم التنسيق لبدء الاختبارات التجريبية للتشغيل،

كما يتم دراسة الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة ،.

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين ثلاث قارات (أفريقيا ـ آسيا ـ أوروبا). حيث تقوم شركة Euro-Africa interconnector القبرصية بإجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع إنشاء خط ربط كهربائي بحري بين مصر – قبرص – اليونان.

وقدمت الشركة دراسة جدوى فنية واقتصادية لتنفيذ المرحلة الأولى - سعة 1000 ميجاوات - من مشروع خط الربط الكهربائي المصري / القبرصي / اليوناني مروراً بجزيرة كريت لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذو التيار المستمر High Voltage Direct Current (HVDC)

وأكدNiklas Johansson وزير الدولة للتجارة الخارجية بالسويد على رغبة بلاده فى زيادة حجم التعاون مع جمهورية مصر العربية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

واعرب Niklas عن استعداد عدد من مؤسسات التمويل لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة وكذلك إستعداد الشركات العاملة فى هذا المجال بتقديم الدعم الفنى لقطاع الكهرباء المصرى طبقاً لأحدث التكنولوجيات التى تتلائم مع إحتياجاته الحالية والمستقبلية ،

وأضاف أن الشركات السويدية لديها خبرة بالسوق المصرى وتتفهم احتياجات مصر من الطاقة وتسعى دائماً أن تكون شريكاً فاعلاً في تفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال توفير مجموعة متميزة من المنتجات والخدمات بما يضمن تنفيذ المشروعات بدقة وكفاءة عالية وبأيدى مصرية.