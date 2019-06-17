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القوى الوطنية الليبية بالقاهرة: معركة الجيش ضد المليشيات والإرهابيين مستمرة

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:57 ص
القوى الوطنية الليبية بالقاهرة: معركة الجيش ضد المليشيات والإرهابيين مستمرة لقاء القوى الوطنية الليبية
كتب أحمد جمعة

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انطلق منذ قليل، لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة الليبية فى محاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية الليبية وشيوخ وعواقل القبائل الوطنية.
 
من جانبه، قال الدكتور مصطفى الزائدى الأمين العام للحركة الشعبية الوطنية الليبية إن مشاركة القبائل والعواقل الليبية فى لقاء القوى الوطنية يهدف لدعم الجيش الوطنى الليبى، مشيرا لوجود إصرار ليبى للقضاء على المؤامرة التى تحاك ضد الشعب الليبى.
 
وأكد الزائدى أن معركة الجيش الليبى ضد الإرهاب والمليشيات واجبة لاستئصال التطرف والإرهاب من ليبيا، لافتا إلى وجود محاولات لتشويه صورة الجيش الوطنى الليبى الذى يسعى لتحرير العاصمة طرابلس، موضحا أن الشعب الليبى هو من يخوض الحرب ضد التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التى تسيطر على ليبيا.
 
وأوضح الزائدى أن القوات المسلحة الليبية تسعى لبناء دولة المؤسسات المدنية فى ليبيا، مؤكدا أن المليشيات المسلحة تسيطر على العاصمة طرابلس وسط معاناة الشعب الليبى، مضيفا " جئنا إلى القاهرة للتأكيد على أن الشعب الليبى داعم لمعركة القوات المسلحة ضد الإرهاب".
 
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القوى الوطنية الليبية

محاربة الارهاب

محاربة التطرف

ميليشيات مسلحة

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