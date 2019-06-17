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القومى للمرأة بالقليوبية: تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:12 م
القومى للمرأة بالقليوبية: تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة اجتماع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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عقد المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، اليوم الأثنين، اجتماعا تحت رعاية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وبحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، لمناقشه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتكلفة الاقتصادية لتقدير العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وشارك فى الاجتماع شيماء محمود نعيم مدير عام إدارة التخطيط بالمجلس القومى للمرأة، وجيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ومسئولى مديريات الصحة والتضامن الاجتماعى بالقليوبية.

وتناول الاجتماع عرض لأهم انجازات فرع المجلس بالقليوبية خلال الفترة من عام 2015 حتى الآن، كما تم فتح باب الحوار والمناقشة بين الجهات المشاركة لتسجيل المقترحات والأهداف والرؤى التى تساعد فى وضع الخطة المستقبلية لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة لعام 2019—2020م.

ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية تستند على أربعة محاور أساسية تمثلت فى محور الوقاية من خلال وضع برامج وخطط للتعامل مع أصل وجذور المشكلة وتمكين المرأة مع مراجعة القوانين والممارسات التى تحض على العنف ضد المرأة من خلال برامج التوعية والتعليم والتدريب، ومحور الحماية من خلال خلق بيئة مناسبة للنساء المعنفات للإبلاغ عن حوادث العنف وسرعة الانجاز وتبسيط الاجراءات، ومحور التدخلات من خلال توفير خدمات الدعم الصحى والنفسى والمشورة للمعنفات وتطوير برامج العلاج والتأهيل لمرتكبى العنف، وأخيرا محور الملاحقة القانونية من خلال وضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف.

اجتماع القومى للمرأة لمكافحة العنف ضد المرأة (2)
اجتماع القومى للمرأة لمكافحة العنف ضد المرأة

 

اجتماع القومى للمرأة لمكافحة العنف ضد المرأة (3)
اجتماع القومى للمرأة لمكافحة العنف ضد المرأة 

 

 

 

 

 


اخبار القليوبية

المجلس القومى للمرأة بالقليوبية

محافظ القليوبية

العنف ضد المرأة

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