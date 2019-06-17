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القوات اليمنية تحرر عدة مواقع من سيطرة الحوثى شمال غرب صنعاء

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:09 م
القوات اليمنية تحرر عدة مواقع من سيطرة الحوثى شمال غرب صنعاء الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)

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تمكنت قوات المنطقة العسكرية الخامسة اليمنية، بدعم من تحالف دعم الشرعية، من تحرير عدد من المواقع فى منطقة ميدى بمحافظة حجة شمال غرب العاصمة صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

وذكرت قوات المنطقة العسكرية - وفقا لما أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الاثنين، أن طيران التحالف نفذ 4 غارات فى محافظة حجة، أسفرت عن استهداف تجمعات لعناصر الميليشيات فى قرية برمان شمال مديرية عبس.

وأضافت أن قوات التحالف استهدفت مركبة عسكرية وتجمعات لعناصر الميليشيات شمال شرق مزارع النسيم فى مديرية حرض، وتجمعات لعناصر الحوثى غرب مزرعة الهمداني، وتجمعات أخرى داخل مزرعة الهمدانى شمال مديرية عبس، بالإضافة إلى استهداف تجمعات للميليشيات فى قرية المغافلة غرب مديرية حرض.

وأوضحت أن قوات التحالف استطاعت تطهير الأراضى من الألغام الأرضية وتحرير كافة المواقع المتبقية فى تلك المنطقة ومنها مزارع نسيم، والمخازن، ومزارع الخميسى والمرانى والحاشدى، وقرى الخنجرة، وبنى العاتى (المشايبه) والفقيهية، والخضراء، والمطارية والحجاورة.

 


اليمن

الحرب فى اليمن

صنعاء

الحوثيين

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