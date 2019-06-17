القبض على 29 عاطلا فى حملة أمنية موسعة بشبين القناطر وطوخ

القليوبية - نيفين طه

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجارالمخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 29 عاطلا، بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 29 عاطلا خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة وبنها وكفر شكر وطوخ وشبين القناطر، وتم ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة، عبارة عن 300 جرام حشيش ، و400جرام هيروين، و140 قرص مخدر، و750جرام من مخدر البانجو ومبالغ مالية، و9 قطع أسلحة نارية غيرمرخصة وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.