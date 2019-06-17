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القبض على 29 عاطلا فى حملة أمنية موسعة بشبين القناطر وطوخ

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:52 م
القبض على 29 عاطلا فى حملة أمنية موسعة بشبين القناطر وطوخ حملة أمنية- أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجارالمخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 29 عاطلا، بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم،  مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيي راضى رئيس المباحث، بالقبض على 29 عاطلا  خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة وبنها وكفر شكر وطوخ وشبين القناطر، وتم  ضبط كميات متنوعة من المواد المخدرة، عبارة عن 300 جرام حشيش ، و400جرام هيروين، و140 قرص مخدر، و750جرام من مخدر البانجو ومبالغ مالية، و9 قطع أسلحة نارية غيرمرخصة وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
 
كما شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 1203 مخالفة مرورية، وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت عن تحرير1203مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية وتحرير157 مخالفة إنتظار خاطئ، و144حالة تصالح فورى، وسحب27دراجة نارية وحجز 14 دراجات،وتحصيل مبلغ 14400جنيه.
 
وشملت الحملة المرورية مطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 19رخصة، و12حالات تصالح وتحصيل3250 جنيه غرامة.

 


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