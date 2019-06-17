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القبض على هارب من حكم بالمؤبد فى حملة أمنية موسعة بالبحر الأحمر

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:23 ص
القبض على هارب من حكم بالمؤبد فى حملة أمنية موسعة بالبحر الأحمر متهم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط هارب من تنفيذ حكم بالمؤبد فى القضية رقم 2048 / 2014 جنايات قسم سفاجا حصر رقم 1114/2017 البحر الأحمر، وغرامة 100 ألف جنيه. 
 
كما تم ضبط المدعو "محمد. ح م." والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 6107 / 2014 جنايات قسم ثان الغردقة حصر رقم 574/2017 البحر الأحمر، والمحكوم عليه بالسجن 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه. 
 
كذلك تم ضبط المدعو " ممدوح. ع. ح" والمطلوب   التنفيذ عليه في القضية رقم 5979 / 2014 جنايات قسم ثان الغردقة حصر رقم 575/2017 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه. 
 
وتم ضبط المدعو " هاني. ع. ا" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 8975 / 2014 جنايات قسم أول الغردقة حصر رقم 576/2017 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 ألاف جنيه. 
 
من جانب آخر، نفذت مباحث تنفيذ الأحكام عدد من الأحكام، بينها 76 جنح حبس جزئي، و20  حكم جنح حبس مستأنف، و293  حكم جنح غرامات جزئية، و15 حكم جنح غرامات مستأنف، و77  حكم  جنح مخالفات، بإجمـالي الأحكـام المنفذة 485  حكما.
 
فى مجال الأحكام المجمعة، تم ضبط عامل مخزن ومقيم – الشرقية  والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 24 قضية " تبديد – شيك - استيلاء"  والمحكوم عليه بالسجن شهر وكفالة 50 جنيه " تبديد" غيابى.
 
 
 

البحرالاحمر

تنفيذ الاحكام

الهاربين من احكام

الغردقة

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