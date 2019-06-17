العريش تتطور.. إنشاء أكبر محور مرورى بطول 770 متر على ساحل المدينة

شمال سيناء ـ محمد حسين

انطلقت فى مدينة العريش بشمال سيناء أعمال تطوير المدينة بالشروع فى تنفيذ عددا من المشروعات الرئيسية، وأخرى خدمية أبرزها إحياء المنطقة الواقعة بين ساحل البحر وحى الزهور على ساحل المدينة فى الاتجاه الغربى، بإنشاء محور مرورى جديد والتخطيط لإقامة سلسلة مجمعات خدمية وسياحية جديدة من نوعها تشهدها مدينة العريش، إضافة لمناطق تجمع مصالح خدمية حكومية على شارع جسر الوادى وسط المدينة.

وكشف عن جوانب من هذه المشروعات لـ " اليوم السابع"، اللواء وليد المعداوى رئيس مركز ومدينة العريش بشمال سيناء .

قال رئيس مدينة العريش، إنه يجرى تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء التخطيط والدراسة لمنطقة الخدمات السياحية المقررة لمنطقة شرق ظلال النخيل، وتشمل وفق ما سيتم إقراره من المحافظ تنفيذ ما هو مقترح من مول تجارى، ومنطقة تسوق، و ممشى سياحى، وجميعها تتم على على محور مرورى بدء العمل فيه بالفعل بطول 770 مترا وعرض 253 يربط بين شارع الفاتح وأسيوط.

وأضاف أن هذا المحور مقرر الانتهاء من تنفيذه، خلال الشهور المقبلة قبل نهاية السنة المالية، ووفق المخطط يضم 4 حارات بينها 2 للمرور وكل حارة 3 مسارات مرورية وحارتين لمناطق خدمات داخلية على الشارع، تتخللها أرصفة ومناطق خضراء .

وأشار رئيس مدينة العريش، إلى أن هذه المخططات حال تنفيذها ستنقل العريش نقلة نوعية فى تنوع الخدمات، وتضيف روافد جديدة للأهالى فى عموم المحافظة للترفيه والتسوق وهى وفق المعد لها على مستوى عالمى يناسب شاطئ ظلال النخيل، وتخدم حركة السياحة على الشاطئ ومناطق العريش الغربية وتعيد إحيائها كما أنها تربط ساحل البحر بكافة مناطق وسط المدينة عبر محور مرورى سلس وباتساعات مناسبة.

وقال إنه فى اتجاه موازى تجرى حاليا أعمال التجميل لمدخل مدينة العريش بتطوير وضع بوابة المدينة فى الاتجاه الغربى، واستكمال أعمال نظافة وإنارة وتشجير للمدخل.

وأشار رئيس مركز ومدينة العريش، إلى أنه فى هذا السياق مقررا أن يتم خلال الفترة المقبلة إنشاء مقر جديد لمجلس مدينة العريش على منطقة شارع جسر الوادى، بمبنى يضم مكاتب حديثة وقاعة اجتماعات ومؤتمرات ومنطقة مخازن تابعة لمجلس المدينة على مساحة واسعة، وإنشاء مقر للحملة الميكانيكية .

وقال رئيس مدينة العريش، إنه يطمئن أهالى المدينة على كافة الشوارع التى تم تكسيرها أثناء عمليات الحفر لمد شبكات المياه الجديدة سيعاد تهيئتها ورصفها كما كانت حال الانتهاء من أعمال مد الشبكة والمرافق، ومجلس المدينة لن يتأخرعن تنفيذ عمليات إعادة الشئ لأصله بالتنسيق مع ومتابعة الجهات التى نفذت هذه الأعمال لتقوم بذلك ،لافتا إلى أن البداية ستكون من حى المساعيد التى تم فيها الانتهاء من أعمال الشبكة.

وأشارإلى أن مدينة العريش تمتلك أجمل شاطئ على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهو محل اهتمام من مجلس المدينة وهناك تنبيهات يومية من المحافظ بضرورة جاهزيته فى كل وقت لاستقبال الزائرين، وبالفعل يخضع الشاطئ لغرفة عمليات تتابع كافة متطلباته وتم قبل أيام رفع كافة الرمال الكائنة على ممر الكورنيش والتى سببت معاناة للأهالي خاصة فى منطقة الرمال المتحركة بالمساعيد، كما تم الانتهاء من أعمال الإنارة، وتم طرح تأجير الأكشاك التابعة لمجلس المدينة على الشاطئ أمام الأهالى للقيام بتجميلها وجعلها منافذ تسوق مناسبة، كما يجرى طرح حديقة المساعيد أمام الأهالى لاستغلال مساحتها فى توفير خدمات جديدة للجمهور مع بقاء المساحات الخضراء فيها مفتوحة مجانا أمام الأهالى وما يستجد من أعمال ومنشآت ترفيهية تقوم بتوفيرها الجهات التنفيذية المختصة، فضلا عن التنسيق مع الجهات الخدمية المختلفة ومنها الشباب والرياضة والثقافة لتوفير برامج معينة وفرق الإنقاذ على الشاطئ ، وضبط عملية التأجير على الشاطئ للكافيها والعشش وغيرها من المنشأت بضوابط ينفذها مجلس المدينة تيسيرا على الأهالى .

من جانبه قال المهندس أحمد يونس رئيس قسم المشروعات بمجلس مدينة العريش، أن عددا من المشروعات الخدمية انتهى تنفيذها فى المدينة عن طريق مجلس مدينة العريش، موضحا أن بينها استكمال وصلة شارع الـ20 الرابطة بين شارع 6 أكتوبر وشارع المحور، بطول 800 مترا بعدد 2 حارة، مع الانتهاء من أعمال الأرصفة، وإنشاء مقرات أحياء جديدة فى العريش تشمل أبو نجيله والفواخرية والصفا ووسط المدينة، وانشاءات وتطوير الحملة الميكانيكية وإحلال وتجديد للأسوار المتهالكة .

وتطوير مدخل جامعة العريش فى حى ضاحية السلام وانشاء ارصفة حول العمارات السكنية بالمنطقة ، واستمرار أعمال تحويل الشبكات الهوائية للكهرباء لأرضية وأعمال الإنارة فى عدد من أحياء مدينة العريش، وتطوير مقرات السوق فى حى عاطف السادات وحى العبور.