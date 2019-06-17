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الصين تعارض محاولات استخدام فلزات التربة النادرة لقمع تنميتها

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:56 م
الصين تعارض محاولات استخدام فلزات التربة النادرة لقمع تنميتها الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)

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أكدت الصين اليوم الاثنين معارضتها الشديدة لأى محاولة لاستخدام منتجات مصنوعة من فلزات التربة النادرة المستوردة من الصين لقمع التنمية فى البلاد.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فى الصين "منغ وي" خلال مؤتمر صحفى اليوم، ردا على سؤال عما إذا كانت فلزات التربة النادرة ستكون أداة فى الاحتكاك التجارى الصينى الأمريكى.

وقال إن الصين تدافع بقوة عن النظام التجارى متعدد الأطراف، وتؤيد العولمة الاقتصادية، وتلتزم بتعزيز تنمية صناعة فلزات التربة النادرة فى إطار مبدأ الانفتاح والتعاون والمشاركة.

وكانت وزارة التجارة الصينية أكدت أوائل الشهر الجارى استعدادها لتلبية احتياجات العالم من فلزات التربة النادرة شريطة عدم استخدمها لقمع تنميتها.

يشار إلى أن فلزات التربة النادرة هى عناصر كيميائية لها خواص مغناطيسية ومضيئة تستخدم فى مجموعة من المنتجات الاستهلاكية والإلكترونيات، وتعد الصين أكبر مورد لهذه الفلزات فى العالم.

 


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التجاره الصينيه

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