سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 07:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الفرنسى يأسف لإعلان إيران بشأن تخصيب اليورانيوم ويدعو للحوار

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:36 م
الرئيس الفرنسى يأسف لإعلان إيران بشأن تخصيب اليورانيوم ويدعو للحوار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عبر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، عن أسفه بشأن إعلان إيران أنها ستتجاوز حدود تخصيب اليورانيوم المسموح بها، لكنه أوضح أن باريس ستجرى مشاورات مع إيران وشركائها لتفادى أى تصعيد آخر بالمنطقة.

وقال رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، فى مؤتمر صحفى مع نظيره الأوكرانى "أعبر عن أسفى للإعلان الإيرانى الصادر اليوم لكن مثلما أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران تحترم التزاماتها ونشجعها بقوة على التحلى بالصبر وبالمسؤولية".

وقال الرئيس الفرنسى إنه توجد فرصة من الآن وحتى الثامن من يوليو تموز لإنقاذ الاتفاق النووى الإيرانى.

وأوضح ماكرون "كل أشكال التصعيد لا تسير فى الاتجاه الصحيح ولن تساعد إيران ذاتها ولا المجتمع الدولى، لذلك سنبذل كل ما فى وسعنا مع شركائنا لإثناء إيران ولإيجاد سبيل ممكن للحوار".

 


الرئيس الفرنسى

ايران وتخصيب اليورانيوم

تخصيب اليورانيوم

ايران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البيت الأبيض: يجب مواجهة ابتزاز إيران النووى بزيادة الضغط الدولى

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:20 م

أحمد أبو الغيط يحدد أسباب تأزم العلاقات مع إيران وتركيا.. ويؤكد: كلا الدولتين تتبنيان مشروعاً سياسياً وتسعيان لتطبيقه فى المنطقة العربية.. رئيس البرلمان العربى يشدد على ضرورة التحرر من "التبعية الطائفية"

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:00 م

رويترز: إيران تعتقل عملاء للمخابرات الأمريكية

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:24 م

بريطانيا: سننظر فى كل الخيارات إذا انتهكت إيران التزاماتها النووية

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:58 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة