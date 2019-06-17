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الرئيس السيسى يبدأ اليوم جولة أوروبية تشمل بيلاروسيا ورومانيا

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:09 ص
الرئيس السيسى يبدأ اليوم جولة أوروبية تشمل بيلاروسيا ورومانيا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جولة أوروبية تشمل كلاً من بيلاروسيا ورومانيا.
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن  زيارة الرئيس  إلى بيلاروسيا ستشهد مباحثات معمقة حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وذلك خلال لقاءه المرتقب مع الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو"، وكذا مع كلٍ من رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب في بيلاروسيا، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤي بشأن مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
 

السيسي

رئاسة الجمهوية

بيلاروسيا

رومانيا

زيارات الرئيس الخارجية

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