الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار والأنظار على اجتماع مجلس الاحتياطى

(رويترز)

واصلت أسعار الذهب انخفاضها اليوم الاثنين بعدما نزلت من أعلى مستوى فى 14 شهرا فى الجلسة السابقة، مع بقاء الدولار قرب أعلى مستوى فى عدة أسابيع بفضل بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأمريكية وقبل اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) هذا الاسبوع.

وهبط الذهب فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 1338.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 11 أبريل 2018 عند 1358.04 دولار يوم الجمعة.

ونزل الذهب فى المعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة 0.2% إلى 1343.90 دولار للأوقية.

وتراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى يومى 18 و19 يونيو إلى 21.7 بالمئة من 28.3 % يوم الخميس، فى أعقاب صدور بيانات التجزئة القوية، بحسب مجموعة سي.إم.إى.

وقال محللون إن قوة الدولار تضعف جاذبية الذهب، إذ يقبع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى فى أسبوعين اليوم الاثنين، بدعم من بيانات مبيعات التجزئة القوية.

وزادت مبيعات التجزئة الأمريكية فى مايو، وجرى تعديل مبيعات الشهر السابق ارتفاعا، وهو ما يشير إلى زيادة إنفاق المستهلكين مما قد يهدئ المخاوف من تباطؤ حاد للاقتصاد فى الربع الثانى.

ويبدأ مكتب الممثل التجارى الأمريكى اليوم جلسات استماع على مدى سبعة أيام لشهادات من شركات تجزئة ومصنعين وقطاعات أعمال أخرى فيما يتعلق بخطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى بقيمة 300 مليار دولار.

وقال مايكل مكارثى كبير محللى السوق فى سي.إم.سى ماركتس "التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عامل داعم لسوق الذهب، ومن المرجح أن يقود عدم تسوية الخلاف التجارى وأى تصعيد فى هذا الشأن إلى زيادة الطلب على الذهب".

وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2% إلى 14.84 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4% إلى 801.77 دولار.

وفقد البلاديوم 0.7% ليصل إلى 1455.20 دولار للأوقية.