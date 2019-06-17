سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 11:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية اليمنية: مليشيا الحوثى تنهب المساعدات وتبتز منظمات الإغاثة باليمن

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:49 م
الخارجية اليمنية: مليشيا الحوثى تنهب المساعدات وتبتز منظمات الإغاثة باليمن مليشيا الحوثى الإرهابية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد نائب وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى، أن عددًا من مكاتب المنظمات الدولية فى اليمن تتعرض لعمليات ابتزاز وسرقة ممنهجة من قبل مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم سفير نيوزيلندا لدى اليمن جيمس مونرو لمناقشة مستجدات الأوضاع فى اليمن وجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة.

وأكد الحضرمى - خلال اللقاء - ضرورة إدانة سرقة المساعدات الإغاثية من قبل ميليشيا الحوثى الانقلابية التابعة لإيران، مشيرًا إلى أن ما تعرضت له برامج الإغاثة التابعة لبرنامج الأغذية العالمى على وجه الخصوص يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولى ومن مجلس الأمن خاصة من أجل ضمان أن الدعم السخى المقدم من الشركاء لإغاثة اليمنيين.

وأوضح أن على المجتمع الدولى تكثيف الجهود للضغط على مليشيا الحوثى الإرهابية وكشف تعنتهم المعرقل لتحقيق السلام فى اليمن.

وأكد السفير النيوزيلندى من جانبه، موقف بلاده الثابت فى دعم الحكومة الشرعية فى اليمن وجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.

 

 


ميليشا الحوثى

منظمات الاغاثة

وزير الخارجية اليمنى

المجتمع الدولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بيان النيابة العامة حول وفاة محمد مرسي العياط: تحدث فى المحكمة لمدة 5 دقائق قبل رفع الجلسة للمداولة.. سقط مغشيا عليه داخل القفص.. الكشف الطبي المبدئي أكد عدم وجود إصابات.. وصل المستشفى متوفيا الساعة 4 و50 دقيقة

بيان النيابة العامة حول وفاة محمد مرسي العياط: تحدث فى المحكمة لمدة 5 دقائق قبل رفع الجلسة للمداولة.. سقط مغشيا عليه داخل القفص.. الكشف الطبي المبدئي أكد عدم وجود إصابات.. وصل المستشفى متوفيا الساعة 4 و50 دقيقة

عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب"

عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب"

"التعليم" تعلن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا

"التعليم" تعلن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا

السيسى لمجتمع الأعمال البيلاروسى: النقلة النوعية التنموية تعكس إرادة مصر

السيسى لمجتمع الأعمال البيلاروسى: النقلة النوعية التنموية تعكس إرادة مصر

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة