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الحكومة الكويتية تدعو المجتمع الدولى لمواجهة جرائم الحوثيين بحق السعودية

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:03 م
الحكومة الكويتية تدعو المجتمع الدولى لمواجهة جرائم الحوثيين بحق السعودية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - أرشيفية
أ ش أ

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دعا مجلس الوزراء الكويتى، المجتمع الدولى إلى اتخاذ التدابير اللازمة فى مواجهة الأعمال الإجرامية المتكررة للحوثيين على الأراضى السعودية وتداعياتها الخطيرة.

وأعرب مجلس الوزراء الكويتى - فى بيان صادر عنه، عقب جلسته الأسبوعية التى عقدت، اليوم الاثنين بقصر السيف، برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابى المشين من قبل المليشيات الحوثية، الذى استهدف مطار (أبها) الدولى جنوب السعودية، والذى أسفر عن وقوع عدد من الجرحى المدنيين الأبرياء.

وأكد أن هذه الجريمة الإرهابية تتعارض مع القيم الإسلامية والإنسانية والقانون الدولى، وتستهدف المنشآت والمناطق الأهلة بالسكان والأمنين من مواطنى المملكة والمقيمين فيها، كما أكد تضامن الكويت مع السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

كما أعرب مجلس الوزراء الكويتى، مجددًا عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم التخريبى الذى استهدف ناقلتى نفط فى خليج عمان يوم الخميس الماضى، مؤكدًا على ما يمثله هذا العمل الإرهابى من خرق لكل المواثيق والقوانين الدولية، وتهديدًا مباشرًا لحركة الملاحة البحرية وإمدادات العالم من الطاقة.

ودعا المجتمع الدولى إلى اتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة لحماية خطوط الملاحة الدولية، وردع كل من تسول له نفسه تهديد النظام التجارى العالمى، وتعريض الاقتصاد العالمى للخطر، وكل ما من شأنه حفظ الأمن والسلام الإقليمى والدولى فى هذه المنطقة الحيوية من العالم.

 


مجلس الوزراء الكويتى

مطار ابها السعودى

جماعة الحوثى الارهابية

النظام التجارى العالمى

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