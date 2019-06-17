الحبس 3 سنوات لعاطلين لشروعهما فى قتل عامل بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة، وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى، المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، سعيد أبو صالح، بحبس "محمد .ع"، و"أحمد .ض" عاطلين 3 سنوات، وذلك لشروعهما فى قتل عامل، وذلك بسبب خلافات بينهم على الجيرة.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد من تمكن الرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا، من ضبط "محمد .ع"، و"أحمد .ض" عاطلين، وذلك لشروعهما فى قتل عامل بسبب خلافات بينهم على الجيرة بإحدى قرى مركز قويسنا، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.