الإمارات تترأس اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة بالمجلس الاقتصادى العربى

كتب : مصطفى عنبر

ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة، أعمال الاجتماع ال47 للجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعي العربي التى بدأت اليوم،الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد العربية.

وقال محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد بدولة الامارات "رئيس الاجتماع"، إن اللجنة ستبحث على مدى أربعة أيام عدد من الموضوعات الهامة جاء في مقدمتها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،والعقبات التي تواجه الدول في تطبيق احكام المنطقة فضلا عن اعتماد الشكل النهائي لتقرير الدوري للمتابعة تطبيق أحكام المنطقة .

وأضاف -في تصريحات له على هامش الاجتماع-أن اللجنة سوف تستعرض أيضا تقرير اتحاد الغرف العربية والتطورات الخاصة بالبوابة الإلكترونية لتسهيل النقل والتجارة،ومتابعة إعمال اللجان المستحدثة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبري،ومقترح بخصوص الجهة المعنية بالتفاوض على ملحق قانوني لحقوق الملكية الفكرية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،ومتابعة إعمال الفريق عمل المختصين بمكافحة الدعم والإغراق والتدابير الوقائية،ومتابعة اعمال فريق الخبراء في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكار في الدول العربيةومتابعة اعمال الفريق العربي لحماية المستهلك وتقرير الفريق العربي لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة.