وأفاد بيان صادر عن المنظمة الدولية اليوم بأن أنجيلا ماي رئيسة فرع البحوث وتحليل الاتجاهات وعددا من الباحثين سوف يعرضون إحصائيات عن وضع تجارة المخدرات عالميا مع إطلاع ممثلي وسائل الإعلام على نتائج وتوصيات التقرير لعام 2019.

وأشار البيان إلى أن إطلاق التقرير يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأمم المتحدة لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها ، والذي سوف يتقدمه يوري فيدتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعدد من قيادات المنظمات الدولية والمجتمع المدني المعنيين بقضية مكافحة المخدرات.

ونوه البيان بأن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات وإطلاق التقرير السنوي سيتم برعاية السفير ميرغني بخيت رئيس الدورة الثانية والستين للجنة الدولية لمكافحة المخدرات.