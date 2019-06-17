"الأعلى للاعلام" يستدعى أحمد حسام ميدو للتحقيق.. تعرف على السبب

كتب محمد السيد

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء لاعب الكرة السابق أحمد حسام (ميدو) للتحقيق بجلسة يوم الأربعاء المقبل، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، للتحقيق فيما هو منسوب إلى حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأضاف المجلس فى قراره، أن ذلك جاء بمناسبة قيام إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى عبر "فبس بوك" المنسوبة إلى لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام – وشهرته (ميدو) بنشر مواد تحمل سبا وقذفا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع والتى من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم.