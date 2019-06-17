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خلال الفترة 2013-2017...

"الأجنبى يكسب".. 10.2 ألف إمرأة مصرية تفضل الزواج من عرب وأجانب

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:59 م
"الأجنبى يكسب".. 10.2 ألف إمرأة مصرية تفضل الزواج من عرب وأجانب 10.2 ألف حالة زواج لمصريات من عرب وأجانب
كتبت- هبة حسام

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كشفت دراسة إحصائية حديثة، صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، أن هناك 10 آلاف و257 إمرأة مصرية، فضلن الزواج من عرب وأجانب، حيث بلغ عدد حالات زواج المصرية من زوج جنسيته عربى (غير مصرى) 7772 حالة، وذلك خلال الفترة من 2013- 2017، بنسبة 0.2% من إجمالى عدد حالات زواج المصريات فى هذه الفترة.

فى حين بلغ حالات زواج المصرية من زوج جنسيته أجنبى (غير عربى) 2485 حالة زواج بنسبة 0.1% من إجمالى عدد حالات زواج المصريات خلال نفس الفترة المشار إليها.

 كما أشارت الدراسة، والمتضمنة بيانات تجميعية عن إحصاءات الهجرة خلال الفترة من (2013- 2017)، وذلك من خلال الأرقام المتوفرة بالجهاز عن إحصاءات الأجانب فى مصر والمصريين فى الخارج على مدار فترة زمنية مدتها خمس سنوات، إلى عدد عقود زواج المصرى من زوجة جنسيتها عربية (غير مصرية)، والذى بلغ 12 ألفا و 220 حالة، بنسبة 0.3% من إجمالى عدد حالات زواج المصريين خلال الفترة (2013 -2017).

 

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بينما بلغت حالات الزواج من زوجة جنسيتها أجنبية (غير عربية)، 12 ألفا و 589 زواج، فى حين بلغ عدد المواليد الأجانب فى الفترة (2013- 2017) نحو 125 مولودا، منهم، "69 مولود ذكر بنسبة 55.2%، 56 مولود أنثى بنسبة 44.8%".

 


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