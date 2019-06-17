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اقتصاد 5 ص..الشهر المقبل.. وفد إعلامى أذربيجانى يزور مصر للترويج للمقاصد السياحية

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:00 ص
اقتصاد 5 ص..الشهر المقبل.. وفد إعلامى أذربيجانى يزور مصر للترويج للمقاصد السياحية المقاصد السياحية المصرية
كتبت آمال رسلان

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يبدأ وفد إعلامى اذربيجانى زيارة للقاهرة فى 18 يوليو المقبل، وذلك فى إطار زيارة تعريفية لوسائل الإعلام الأذربيجانية، للمقاصد السياحية المصرية، والترويج لها فى اذربيجان إعلاميا، حيث سيصل الوفد الإعلامى على متن أول رحلة تصل إلى شرم الشيخ من باكو، والتى أعلنت شركة الطيران الوطنية الأذرابيجانية عن عودتها بعد سنوات من التوقف.

كما تعمل الوزارة على تنظيم حملات ترويجية مشتركة مع شركات سياحة أذربيجانية لتعريف الشعب الاذربيجاني بما تتمتع به مصر من مقومات سياحية واثرية، بالإضافة إلى استغلال برنامج تحفيز الطيران الذى أطلقته الوزارة فى الرحلات القادمة من باكو إلى مصر، التى يمكن أن تستفيد من هذا البرنامج مما سيساهم في زيادة اعداد السائحين الوافدين من اذربيچان إلى مصر.

وقالت وزارة السياحة، إن السوق الأذربيچاني يعتبر من الأسواق الواعدة سياحيا، حيث وصل اجمالى السائحين المسافرين خارج اذربيجيان إلى أكثر من 4 مليون سائح بمعدل إنفاق مرتفع، لافتة إلى أن الوزارة بالتعاون مع السفارة المصرية في اذربيچان ستعمل على زيادة تواجد مصر داخل هذا السوق، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملموسة في أعداد السائحين الأذربيجانيين الوافدين إلى مصر خاصة خلال عامي 2017 و2018.

وأعلنت شركة الطيران الطونية الأذربيجانية عن إعادة تسيير رحلة شارتر من باكو إلي القاهرة اعتباراً من 8 يوليو القادم ورحلة أخرى إلي مدينة شرم الشيخ اعتباراً من 18 يوليو 2019، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط لدولة أذربيجان للمشاركة في فعاليات أعمال الجلسة ال 110 للمجلس التنفيذي التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

 


وزارة السياحة

اذربيجان

طيران شارتر

شرم الشيخ

المقاصد السياحية المصرية

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