اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الإنجليزى للثانوية العامة بنسبة نجاح 90.9%

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2018/2019.
وقال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الأولى، البالغ عددها 19 ألفا و535 طالب - طالبة، أسفرت عن نجاح 17 ألفا و750 طالب/طالبة، بنسبة 90.9%
وحصل 119 طالب وطالبة على الدرجة النهائية للمادة بنسبة 0.67% من إجمالى العينة، منهم 109 طالب/طالبة بالمدارس الرسمية، و5 طلاب/ طالبة من المدارس الخاصة بالمصروفات، و5 طلاب/ طالبة من طلاب المنازل.
أما عن النسبة المئوية، فقد حصل 5 آلاف و37 طالب/طالبة على شريحة من 90% إلى 100%، وذلك بنسبة تبلغ 28.38% من إجمالي العينة، كما حصل 4 آلاف و80 طالب/طالبة على شريحة من 80% إلى أقل من 90% وذلك بنسبة تبلغ 22.99% من إجمالي العينة، كما حصل 3 آلاف و318 طالب/طالبة على شريحة من 70% إلى أقل من 80% وذلك بنسبة تبلغ 18.69% من إجمالى العينة.
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