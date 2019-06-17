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اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر مساكن الزنارى بدمياط (صور)

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:27 م
اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر مساكن الزنارى بدمياط (صور) المخلفات تحاصر العمارات
دمياط -عبده عبد البارى

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يعانى سكان عمارات الزنارى التابعة للوحدة المحلية بالعنانية فى محافظة دمياط، من سوء حالة النظافة وانتشار القمامة بالمنطقة، مطالبين مسئولى الوحدة المحلية بالاهتمام بنظافة المنطقة والشوارع وأسفل البلوكات، بالإضافة إلى إجراء الصيانة اللازمة لمواسير الصرف الصحى والمرافق.
 
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وقال مصطفى نجم، أحد سكان منطقة، إن القمامة تحاصر المنطقة، وعمال وسيارات جمع القمامة لا تدخل المنطقة، وتتخذ أرضًا فضاء لإلقاء القمامة وإحراقها وهو الأمر الذى يؤثر فى حياة أبنائنا.
 
 
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وأضاف على السيد، أن مساكن الزنارى تعانى إهمال جسيم من مسئولى الوحدة المحلية بقرية العنانية، والذين يتعاملون معها وكأنها خارج اهتمامهم، وتابع: "نحن نعانى انتشار القمامة بجوار المداخل، والتى لا تنتهى وتعرضنا للأمراض مع انتشار الحشرات والفئران".
 
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فيما قالت عائشة محمود، ربة منزل، من سكان العمارات: "المنطقة تعانى من انتشار القمامة والكلاب الضالة التى تمثل خطرا على الأطفال". 
 
 
 
 

محافظة دمياط

الصرف الصحى

القاء القمامة

مساكن الزنارى

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