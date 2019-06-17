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وضعتها وزارة التجارة والصناعة

استراتيجية لمركز تكنولوجيا الجلود لتمكينه من تقديم خدمات تنمية الأعمال

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:49 م
استراتيجية لمركز تكنولوجيا الجلود لتمكينه من تقديم خدمات تنمية الأعمال شرين خلاف - رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

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 أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، عن الانتهاء من عمل استراتيجية لمركز تكنولوجيا الجلود لتمكينه من تقديم خدمات تنمية الأعمال للمصنعين بقطاع الجلود ورواد الأعمال وانشاء حاضنة الأعمال الإبداعية لتقديم خدمات تنمية الأعمال للمصنعين والشباب .
   
 
وقالت الدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة إن نتائج مشروع "تنمية الصناعات والتجمعات الصناعية الثقافية والإبداعـية" فى مصر ، تضمنت تقديم المساعدات الفنية لتجمعي الصناعات الجلدية والتصاميم المنزلية ودعم وتحسين القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذين القطاعين.
 
 وأضافت خلاف ، فى مؤتمر صحفي نظمته اليونيدو بمناسبة ختام فعاليات مشروع "تنمية الصناعات والتجمعات الصناعية الثقافية والإبداعـية"  أنه تم الاستفادة فى مجالات تصميم المنتجات وتوفير برامج التدريب الفني والمهني في مجالات التسويق والاتصالات والتصميم والإدارة إلى جانب تعزيز الروابط مع جميع الجهات الفاعلة في سلسلة الإنتاج وتعزيز الشراكات مع المؤسسات العامة والخاصة ، مشيرة الى أنه  تم تطوير استراتيجية للإدارة وخطة اتصال وتدشين موقع اليكتروني يخدم تجمع الجلود بالقاهرة وتجمع الحرف الابداعية وكذلك تطوير موقع اليكتروني خاص بمدينة الجلود بالروبيكي بالإضافة إلى إعادة تصميم هيكل الخدمات بمركز الجلود ومركز تحديث الصناعة لتحسين وزيادة جودة وكفاءة الخدمات المقدمة وتحديد مصادر التمويل المقترحة فضلاً عن تقديم الدعم الفني من خلال مركز الجلود لعدد 5 مصممين لتنفيذ 20 منتج.
 
وأوضحت شرين خلاف ، أن نتائج المشروع في مصر تضمنت ايضاً افتتاح مساحة للعمل الإبداعي المشترك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ( Creative hub  ) في مصر بمقر كرييتف ايجيبت لدعم شباب المصممين حيث يساهم المشروع بالخبرات الدولية في مجال التصميم وتقديم المعدات اللازمة ويستهدف دعم المصممين من خلال تقديم الخدمات التدريبية وتوفير الخبرات اللازمة لصقل مواهبهم وتوفير معدات العمل لتنفيذ أفكارهم بالإضافة الي تهيئة المناخ العام للحث علي الابداع.
 
 
 
 
 

وزارة الصناعة

اخبار الاقتصاد

صناعة الجلود

تحديث الصناعة

شرين خلاف

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