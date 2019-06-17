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ارتفاع حصيلة وفيات الإصابة بمتلازمة التهاب الدماغ الحاد بالهند لـ 100 طفل

الإثنين، 17 يونيو 2019 10:11 ص
ارتفاع حصيلة وفيات الإصابة بمتلازمة التهاب الدماغ الحاد بالهند لـ 100 طفل التهاب الدماغ ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)

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أفادت تقارير إعلامية فى الهند اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمتلازمة التهاب الدماغ الحاد فى مدينة "مظفربور" بولاية "بيهار" الواقعة شرق البلاد إلى 100 طفل.

وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية أن هذا الرقم هو إجمالى عدد الوفيات بين الأطفال بسبب الإصابة بهذا المرض خلال 16 يوما، مشيرة إلى أنه مازال هناك 290 طفلا على الأقل فى وحدة العناية المركزة.

يشار إلى أن متلازمة التهاب الدماغ الحاد هو مرض فيروسى يسبب أعراضا تشبه أعراض الانفلونزا مثل ارتفاع درجة الحرارة والتشنجات والصداع.

 


التهاب الدماغ

الهند

متلازمه التهاب الدماغ

التهاب الدماغ الحاد

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