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ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحر فى ولاية بيهار الهندية لأكثر من 60 شخصا

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:20 م
ارتفاع حصيلة ضحايا موجة الحر فى ولاية بيهار الهندية لأكثر من 60 شخصا درجات الحرارة ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)

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ارتفعت حصيلة ضحايا موجة الحر التى تشهدها ولاية (بيهار) شرقى الهند إلى أكثر من 60 شخصًا، وذلك فى الوقت الذى تعانى فيه الولاية من انتشار مرض متلازمة التهاب الدماغ الحاد الذى أسفر حتى الآن عن وفاة 100 طفل بمدينة (مظفربور).

وذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية اليوم الاثنين، أنه تم الإبلاغ عن معظم الوفيات الناجمة عن موجة الحر فى مناطق (أورانجاباد - جايا - نوادا)، مشيرة إلى أن 27 شخصًا قد لقوا حتفهم فى (أورانجاباد) وحدها.

وقد حثت السلطات المواطنين على عدم مغادرة منازلهم خلال ساعات الذروة، كما حظرت الأنشطة الخارجية التى تنطوى على العمل اليدوى بين الساعة 11 صباحا و4 مساء.

وتشهد البلاد أسوأ موجة حارة هذا العام، حيث سجلت أربع مدن فى شمال الهند رقمًا قياسيًا، وبلغت فى بعض المناطق درجات الحرارة 48 درجة مئوية.

 


الهند

الطقس فى الهند

متلازمه التهاب الدماغ

ارتفاع درجات الحراره

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