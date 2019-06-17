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ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:30 ص
ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك
كتبت فاطمة ياسر

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يقوم العديد من الأشخاص باتباع بعض العادات التي اعتاد على القيام بها فور الاستيقاظ من النوم، وبعضها يشكل خطرًا على الصحة العامة، وهذا الأمر يتسبب فى حدوث بعض المضاعفات على الصحة العامة، ولذا خلال الأسطر المقبلة سنتعرف على هذه العادات، وذلك وفقًا لموقع ""webmed.

-بعد سماعك للمنبه الخاص بك، والمسئول عن استيقاظك من النوم فعند الاستيقاظ مباشرة فأنت تحافظ على صحتك، ولكن عندما تأخذ غفوة للنوم مرة أخرى، فأنت تتسبب فى شعورك بالكسل طوال اليوم.

-الوقوف مباشرة فور الاستيقاظ يتسبب فى تعرضك لانخفاض ضغط الدم والهبوط والدوخة المستمرة، ولذا عليك الجلوس لضع دقائق على السرير قبل الوقوف.

- نجد أن بعض الأشخاص يقمون بتناول فنجان من القهوة يوميًا في الصباح الباكر على الريق، وهذا الأمر يشكل خطرًا علي صحتهم، حيث إنهم يصبحون أكثر عرضة على الإصابة بالصداع الشديد والغثيان والدوخة في بعض الأحيان، فإذا كنت من عشاق القهوة عليك تناولها بعد وجبة الإفطار.

-بعض الأشخاص يقمون بالإمساك بالتليفون المحمول ومشاهدة الأخبار والقيام بتصفح السوشيال ميديا، وهذا الأمر يتسبب في التعرض والإصابة بالتوتر والقلق الشديد ولذا عليك تجنب هذا الأمر.


القهوة علي الريق

تصفح السوشيال ميديا

اضرار القهوة

مخاطر القهوة

اليوم السابع بلس

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