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إندبندنت:وزراء أوروبيون يشككون فى اتهام أمريكا لإيران بالهجوم على ناقلات النفط

الإثنين، 17 يونيو 2019 02:39 م
إندبندنت:وزراء أوروبيون يشككون فى اتهام أمريكا لإيران بالهجوم على ناقلات النفط الهجوم على الناقلات فى بحر عمان
كتبت ــ رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى لا يزالون غير مقتنعين بمزاعم الولايات المتحدة بأن إيران كانت وراء هجوم الأسبوع الماضى على الناقلات فى بحر عمان، وذلك لدى وصولهم إلى اجتماع اليوم الاثنين.
 
وكان هناك دعم قوى بين دول الاتحاد الأوروبى لإجراء تحقيق مستقل للأمم المتحدة، حيث دعا إلى تقديم مزيد من الأدلة – فى الوقت الذى اتخذت فيه المملكة المتحدة موقفا داعما نسبياً لخط إدارة ترامب.
 
واستحضر وزير خارجية أوروبى سوء استخدام الولايات المتحدة للمعلومات الاستخباراتية حول العراق كسبب للتشكك فى اتهام إيران بأنها وراء الهجوم على الناقلات. ووصل ممثلو 28 دولة إلى اجتماع المجلس الأوروبى اليوم.
 
وسيناقش الوزراء الحادث الذى وقع فى خليج عُمان ، كما تتضمن أجندة اللقاء بحث الأوضاع فى السودان ، والسياسة التجارية مع كوبا ، والوضع فى فنزويلا.
 
قال ، وزير الخارجية الألماني ، إن دول الاتحاد الأوروبي "تواصل جمع المعلومات" ، بينما قال وزير الخارجية الهولندي إن بلاده "مهتمة بأي إيضاحات يمكن إتاحتها".
 
 

ترامب

هجوم الناقلات

بحر عمان

المجلس الاوروبى

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