إنتحار شاب إثر تناوله أقراص سامة لحفظ الغلال فى البحيرة

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.



وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الدلنجات بوصول "م .ح. ج " 33سنة إلى المستشفى العام مصاب بتسمم فسفورى إثر تناوله أقراص سامة لحفظ الغلال وتم تحويلة الى قسم السموم بمستشفى كفر الدوار العام وتوفى عقب وصوله.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.