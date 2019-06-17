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إنتحار شاب إثر تناوله أقراص سامة لحفظ الغلال فى البحيرة

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:38 م
إنتحار شاب إثر تناوله أقراص سامة لحفظ الغلال فى البحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أقدم شاب على الانتحار إثر تناوله أقراص سامة لحفظ الغلال بمركز الدلنجات بالبحيرة فى ظروف غامضة.

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

 
وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الدلنجات بوصول "م .ح. ج " 33سنة إلى المستشفى العام مصاب بتسمم فسفورى إثر تناوله أقراص سامة لحفظ الغلال وتم تحويلة الى قسم السموم بمستشفى كفر الدوار العام وتوفى عقب وصوله.

 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


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