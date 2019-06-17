سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 10:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 5 مراهقين فى انفجار سيارة أثناء استنشاقهم لغاز "الولاعات" بالإمارات

الإثنين، 17 يونيو 2019 08:48 م
إصابة 5 مراهقين فى انفجار سيارة أثناء استنشاقهم لغاز "الولاعات" بالإمارات استنشاق غاز الولاعات
كتب بلال رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب خمسة مراهقين من جنسيات عربية، فى إمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انفجار سيارتهم أثناء قيامهم باستنشاق غاز يستخدم فى تعبئة الـ"ولاعات".

تراوحت أعمار المراهقين، حسبما ذكرت صحيفة الرؤية الإمارتية، بين 15 و18 عاماً، وأصيبوا بحروق متوسطة وبليغة نقلوا على إثرها إلى مستشفى الكويت والقاسمى لتلقى العلاج.

وكانت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة تلقت بلاغاً الساعة التاسعة مساء أمس الأحد بالواقعة، وعليه انتقلت فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف الوطنى إلى موقع الحادث وتبيّن وقوع انفجار داخل مركبة فيها خمسة مراهقين، بينما كانوا يستنشقون الغاز المستخدم فى تعبئة الولاعات، فيما كانت نوافذ السيارة مغلقة.

وحينما أشعل أحدهم الكبريت للتدخين، انفجرت السيارة بفعل كثافة الغاز والضغط الناتج عن اشتعاله.

ونُقل أربعة من المصابين إلى مستشفى الكويت، حيث كشفت الفحوص الطبية عن إصابة اثنين منهم بحروق متوسطة فى اليدين والوجه والرقبة، فى حين أصيب الآخران بحروق بسيطة تلقيا على إثرها العلاج من المستشفى وخرجا صباح اليوم، أما المصاب الخامس فتم نقله إلى مستشفى القاسمى وأدخل قسم العناية المشددة لإصابته بحروق من الدرجة الثانية وما زال تحت التنفس الاصطناعى والملاحظة الطبية، كما نتج عن الحادث تضرر زجاج المركبة بشكل كامل.

وقالت جدة المصاب الخامس فى تصريحات لصحيفة "الرؤية" إن حفيدها البالغ من العمر 15 عاماً، وهو طالب فى الصف العاشر، خرج من المنزل للقاء أصدقائه والاحتفال معهم بحصول أحدهم على رخصة قيادة سيارة، مضيفة: "إلا أننا تفاجأنا باتصال يردنا من أحد أصدقائه يخبرنا بتعرضه لحروق نتيجة انفجار مركبة بسبب غاز تعبئة الولاعات.. الأطباء أخبرونا بأن وضعه الصحى مستقر وما زال يتلقى العلاج".

يشار إلى أن آخر حادث مشابه شهدته الإمارة كان قبل عامين حين أصيب ثلاثة شبان من جنسية خليجية بإصابات وحروق خطيرة، إثر انفجار داخل مركبة، بينما كانوا يستنشقون الغاز داخل مركبة مغلقة النوافذ فى منطقة واسط بالشارقة.

 


غاز الولاعات

الامارات

الشارقه

انفجار سيارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بيان النيابة العامة حول وفاة محمد مرسي العياط: تحدث فى المحكمة لمدة 5 دقائق قبل رفع الجلسة للمداولة.. سقط مغشيا عليه داخل القفص.. الكشف الطبي المبدئي أكد عدم وجود إصابات.. وصل المستشفى متوفيا الساعة 4 و50 دقيقة

بيان النيابة العامة حول وفاة محمد مرسي العياط: تحدث فى المحكمة لمدة 5 دقائق قبل رفع الجلسة للمداولة.. سقط مغشيا عليه داخل القفص.. الكشف الطبي المبدئي أكد عدم وجود إصابات.. وصل المستشفى متوفيا الساعة 4 و50 دقيقة

عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب"

عاطل يلقى زوجته من الطابق الثانى بمحكمة بركة السبع لتعديها عليه بـ"الشبشب"

"التعليم" تعلن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا

"التعليم" تعلن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا

السيسى لمجتمع الأعمال البيلاروسى: النقلة النوعية التنموية تعكس إرادة مصر

السيسى لمجتمع الأعمال البيلاروسى: النقلة النوعية التنموية تعكس إرادة مصر

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لمتابعة منظومة النظافة والجمع السكنى بالقاهرة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة