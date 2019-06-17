إصابة 5 مراهقين فى انفجار سيارة أثناء استنشاقهم لغاز "الولاعات" بالإمارات

كتب بلال رمضان

أصيب خمسة مراهقين من جنسيات عربية، فى إمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انفجار سيارتهم أثناء قيامهم باستنشاق غاز يستخدم فى تعبئة الـ"ولاعات".

تراوحت أعمار المراهقين، حسبما ذكرت صحيفة الرؤية الإمارتية، بين 15 و18 عاماً، وأصيبوا بحروق متوسطة وبليغة نقلوا على إثرها إلى مستشفى الكويت والقاسمى لتلقى العلاج.

وكانت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة تلقت بلاغاً الساعة التاسعة مساء أمس الأحد بالواقعة، وعليه انتقلت فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف الوطنى إلى موقع الحادث وتبيّن وقوع انفجار داخل مركبة فيها خمسة مراهقين، بينما كانوا يستنشقون الغاز المستخدم فى تعبئة الولاعات، فيما كانت نوافذ السيارة مغلقة.

وحينما أشعل أحدهم الكبريت للتدخين، انفجرت السيارة بفعل كثافة الغاز والضغط الناتج عن اشتعاله.

ونُقل أربعة من المصابين إلى مستشفى الكويت، حيث كشفت الفحوص الطبية عن إصابة اثنين منهم بحروق متوسطة فى اليدين والوجه والرقبة، فى حين أصيب الآخران بحروق بسيطة تلقيا على إثرها العلاج من المستشفى وخرجا صباح اليوم، أما المصاب الخامس فتم نقله إلى مستشفى القاسمى وأدخل قسم العناية المشددة لإصابته بحروق من الدرجة الثانية وما زال تحت التنفس الاصطناعى والملاحظة الطبية، كما نتج عن الحادث تضرر زجاج المركبة بشكل كامل.

وقالت جدة المصاب الخامس فى تصريحات لصحيفة "الرؤية" إن حفيدها البالغ من العمر 15 عاماً، وهو طالب فى الصف العاشر، خرج من المنزل للقاء أصدقائه والاحتفال معهم بحصول أحدهم على رخصة قيادة سيارة، مضيفة: "إلا أننا تفاجأنا باتصال يردنا من أحد أصدقائه يخبرنا بتعرضه لحروق نتيجة انفجار مركبة بسبب غاز تعبئة الولاعات.. الأطباء أخبرونا بأن وضعه الصحى مستقر وما زال يتلقى العلاج".

يشار إلى أن آخر حادث مشابه شهدته الإمارة كان قبل عامين حين أصيب ثلاثة شبان من جنسية خليجية بإصابات وحروق خطيرة، إثر انفجار داخل مركبة، بينما كانوا يستنشقون الغاز داخل مركبة مغلقة النوافذ فى منطقة واسط بالشارقة.