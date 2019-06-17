الرئيسية حوادث إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارة ودراجة بخارية أعلى الطريق بالمقطم الإثنين، 17 يونيو 2019 10:16 ص حادث تصادم-أرشيفية كتب عبد الرحمن سيد مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصيب 3 اشخاص فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية أعلى الطريق فى المقطم، مما أدى إلى توقف حركة المرور، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المصابين للمستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى المقطم بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات . حادث مرورى بالمقطم زحام مرورى بالطريق حادث تصادم زحام مرورية حادث مروري مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة إصابة شخص فى حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الواحات الصحراوى الإثنين، 17 يونيو 2019 08:12 ص مصرع 2 فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية بالدقهلية الأحد، 16 يونيو 2019 09:26 م زحام مرورى بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمدينة 15 مايو الأحد، 16 يونيو 2019 08:59 م إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة مع توك توك على الطريق الزراعى جنوب بنى سويف الأحد، 16 يونيو 2019 08:51 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا ويؤكدون: سهل ومن المنهج Aladdin يحقق إيرادات بقيمة 3 أضعاف ميزانيته إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب من المتسللين فيديو معلوماتى.. 5 طرق تكتشف من خلالها صعوبات القراءة عند طفلك قصة صور .. " بهجة و مرح" كواليس معسكر برج العرب فى 7 لقطات تداول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء اللجنة بـ 10 دقائق ابعد عن القهوة والسوشيال ميديا.. أشياء خاطئة تفعلها فور الاستيقاظ تدمر صحتك المالية: إغلاق حسابات الموازنة 27 يونيو وعدم قبول أوامر دفع إلكترونى بعده مواعيد مباريات اليوم الأثنين 17 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة س وج.. تفاصيل تنفيذ أكبر منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان بالوادى الجديد أمم أفريقيا 2019.. تونس تواجه بوروندى فى أخر استعدادات "كان" الأرصاد: اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة..والعظمى بالقاهرة 35درجة المزيد من Trending Plus
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