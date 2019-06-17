إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارة ودراجة بخارية أعلى الطريق بالمقطم

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 اشخاص فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية أعلى الطريق فى المقطم، مما أدى إلى توقف حركة المرور، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المصابين للمستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى المقطم بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .