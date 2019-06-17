إصابة 22 طالبا بإغماء وآخر بتشنجات عصبية ومراقب بمغص كلوى فى المحافظات

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شهدت محافظات مصر اليوم أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة عدد من حالات الإغماء والتشنجات العصبية للطلاب أثناء أداء امتحاناتهم، كما أصيب مراقب لجنة بمغص كلوى وتم نقل الحالات إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

أصيب طالب بلجنة بمدرسة طلعت حرب الثانوية بناحية مركز طلخا، بتشنجات عصبية أثناء أداء امتحان الديناميكا، وتم استدعاء سيارة الإسعاف، ونقل الطالب "ا ال ف" إلى مستشفى طلخا المركزى، وجارى تقديم الإسعافات له.

بينما قامت لجنة معهد بنين أجا الإعدادى بنقل الطالبة "س ع ع" إلى مستشفى أجا المركزى بعد إصابتها بهبوط داخل اللجنة.

كما تم نقل نصر الشحات عبدة مراقب بمدرسة الجلاء الثانوية بكفر الأطرش التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، إلى مستشفى شربين العام بعد إصابته بمغص كلوى أثناء عملية المراقبة.

وأصيبت طالبة بلجنة مدرسة الثانوية بنات بأجا بحالة إغماء وتم نقلها إلى مستشفى أجا المركزى.

وقد أصيبت الطالبة "أ م ش"، بلجنة مدرسة الثانوية بنات بأجا بحالة أغماء أثناء أداء امتحان الديناميكا، وتم استدعاء الإسعاف على الفور وتم نقلها إلى المستشفى، والطالبة "و ح ال" بلجنة مدرسة حسين حماد الثانوية بدكرنس بهبوط وتم نقلها على الفور إلى مستشفى دكرنس العام.

كما أكدت غرفة عمليات مراقبة امتحانات الثانوية العامة بالشرقية، برئاسة المحافظ الدكتور ممدوح غراب، تعرض 5 من الطلاب بحالات مرضية أثناء تأدية امتحان مادة الاحياء لشعبة علمى علوم، ومادة الديناميكا لشعبة علمى رياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق، للشعبة الادبية بعدد من لجان الامتحانات

فإصيبت الطالبة "س ع ج" طالبة بمدرسة السيدة خديجة بحالة نفسية، وإصابة " م ال م" طالب بمدرسة الثانوية العسكرية فاقوس بصدمة عصبية، و" إ م م " طالب بالمدرسة الثانوية بمنيا القمح بتشنجات، وإصابة" ش ا ع" طالبة بمدرسة النحال الإبتدائية بالزقازيق بإنخفاض نسبة السكر، وإصابة" أ ح م" طالبة بالمدرسة الثانوية بنات فاقوس بحالة إغماء، وتم نقلهم للمستشفيات المركزية بهذه المراكز لتلقى العلاج اللازم.

وقد استقبلت مستشفى الفيوم العام الطالبة "شروق محسن عيد" فى حالة فقدان كامل للوعى وتبين أنها أصيبت بحالة إغماء خلال تأديتها الامتحان بمدرسة دار رماد بمدينة الفيوم، وتم عمل الإسعافات اللازمة لها.

وأعلنت غرفة عمليات إسعاف محافظة المنوفية، برئاسة الدكتور الدكتور عبدالحميد مدير مرفق إسعاف محافظة المنوفية، وإشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف المحافظة، عن نقل الطالبه "أميره إبراهيم رمضان" من لجنه مصطفى كامل بقويسنا إلى مستشفى قويسنا بعد إصابتها بحاله إغماء كامل.

كما تم إسعاف وعلاج الطالبه "أميره بدر محمد السيد" فى لجنه المدرسه الثانويه ببركه السبع نتيجه إصابتها بأعياء ودوار، وفى لجنه نصرعبد الغفور الثانويه بنات بمنوف، تم نقل الطالبه ريهام عادل خليل جادالله إلى مستشفى منوف لإصابتها بأغماء، وفى لجنه مدرسه الفتح الإبتدائية بالشهداء توجهت سيارة الاسعاف ونقلت الطالبه أسماء سعيد عبدالستار يوسف لإصابتها بأزمة صدريه إلى مستشفى الشهداء، وتم علاجها وعودتها إلى اللجنة مره أخرى.

وأوضح مدير مرفق الاسعاف إنه فى لجنه المدرسه الثانوية بالسادات، تم نقل الطالب يوسف عرفه طه الكريدى إلى مستشفى السادات لإصابتها بأغماء، وفى لجنه مدرسه الفتح الإبتدائية بالشهداء تم نقل الحاله الثانيه الطالبه "أريج رجب أحمد البحيرى" إلى مستشفى الشهداء بإصابتها بأغماء، وفى مدرسه حسين عزت بمليجتم نقل الطالبه "موده عاطف مليجى القصاص" إلى معهد الكبد بشبين الكوم.

وأصيبت الطالبة "دينا عصمت أحمد" 17 سنة، بإغماء أثناء أداءها، امتحانات الثانوية العامة بلجنة الثانوية بنات بمركز ناصر شمال بنى سويف، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى ناصر العام، لتلقى العلاج اللازم.

وأصيبت الطالبتان "إيمان عادل محمود" 17 سنة، "آية حسنى" بأغماء أثناء امتحانات الثانوية العامة، بلجنة الشهيد محمد عصام سرور الثانوية بمدينة بنى سويف العاصمة، وتم نقلهما إلى مستشفى بنى سويف التخصصى " العام سابقا " لتلقى العلاج اللازم.

وقد شهدت لجنة طحا نوب المشتركة بشبين القناطر، نقل 4 طلاب أصيبوا بحالات أغماء، بسيارة إسعاف إلى مستشفى شبين القناطر العام ومنهم ثلاث حالات من بلدة طحا نوب وأخرى من بلدة الكوم الأحمر خلال أمتحان مادة الأحياء والرياضيات "ديناميكا"

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزًا، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.