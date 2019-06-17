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إصابة مسلح عقب إطلاق نار خارج مبنى محكمة فيدرالية بمدينة دالاس الأمريكية

الإثنين، 17 يونيو 2019 07:47 م
إصابة مسلح عقب إطلاق نار خارج مبنى محكمة فيدرالية بمدينة دالاس الأمريكية الشرطة الأمريكية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة مسلح عقب إطلاقه النار، صباح اليوم الاثنين، خارج محكمة فيدرالية فى مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، أن الشرطة تعاملت مع ما وصفته بـ"مُطلِق نار نشط" خارج مبنى محكمة "إيرل كابيل" الفيدرالية بوسط مدينة دالاس فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق صباحا، مضيفة أنه تم غلق المنطقة بشكل فورى.

وقالت شرطة دالاس - عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بحسب (إيه بى سى) - إنه جرى تبادل لإطلاق النار بين المشتبه به وضباط الشرطة الفيدرالية، مضيفة أن المشتبه به أصيب وتم نقله إلى المستشفى دون أن يسفر الحادث عن إصابة أى من المواطنين أو رجال الشرطة.

 

 


الشرطة الامريكية

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