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إسبانيا تنقذ 292 مهاجرا حاولوا عبور البحر المتوسط

الإثنين، 17 يونيو 2019 09:56 م
إسبانيا تنقذ 292 مهاجرا حاولوا عبور البحر المتوسط هجرة غير شرعية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خدمات الإنقاذ البحرى فى إسبانيا، اليوم الاثنين، إنقاذ 292 مهاجرًا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط قادمين من شمال إفريقيا.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية، عن الهيئة الإسبانية، قولها، إن 17 سيدة وثلاثة أطفال كانوا من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم اليوم من على متن 5 قوارب، مضيفة أنه تم انتشالهم من بحر البوران ومضيق جبل طارق.

وتظهر الإحصاءات الواردة من وزارة الداخلية الإسبانية وصول ما يربو على 8 الآف و800 مهاجر هذا العام إلى إسبانيا؛ وهو أقل بنسبة 18% من العدد الذى وصل إليها العام الماضى.

 


الانقاذ البحرى الاسبانى

وزارة الداخلية الاسبانية

الهجرة غير الشرعية

الهجرة الى اوروبا

مضيق جبل طارق

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