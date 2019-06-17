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أهالى كفر الأربعين بالقليوبية يشكون من تلوث المياه.. والشركة: العينات سليمة

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:54 م
أهالى كفر الأربعين بالقليوبية يشكون من تلوث المياه.. والشركة: العينات سليمة فحص مياه الشرب بكفر الأربعين
القليوبية - نيفين طه

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اشتكى أهالى قرية كفر الأربعين بمركز بنها، من تلوث مياه الشرب بالقرية، مشيرين إلى أن المياه بها شوائب وغير صالحة للاستهلاك الآدمى. 

وعلى الفور توجه المعمل المتنقل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، وتم أخذ عينات من القرية، وأجرى فريق المعمل تحليل مبدئى للتأكد من جودة المياه فى عدد من منازل المواطنين بالقرية.

وجاءت نتائج التحليل المبدئية بوجود نسبة من الكلور المسموح بها، وجاءت نتائج التحليل الكيميائية مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.

معمل شركة مياه القليوبية يبحث تلوث المياه بكفر الأربعين (1)
معمل شركة مياه القليوبية يبحث تلوث المياه بكفر الأربعين

 

معمل شركة مياه القليوبية يبحث تلوث المياه بكفر الأربعين (2)
معمل شركة مياه القليوبية يبحث تلوث المياه بكفر الأربعين

 

معمل شركة مياه القليوبية يبحث تلوث المياه بكفر الأربعين (3)
معمل شركة مياه القليوبية يبحث تلوث المياه بكفر الأربعين

 

معمل شركة مياه القليوبية يبحث تلوث المياه بكفر الأربعين (4)
معمل شركة مياه القليوبية يبحث تلوث المياه بكفر الأربعين

 

معمل شركة مياه القليوبية يبحث تلوث المياه بكفر الأربعين (5)
معمل شركة مياه القليوبية يبحث تلوث المياه بكفر الأربعين

 

معمل شركة مياه القليوبية يبحث تلوث المياه بكفر الأربعين (6)
معمل شركة مياه القليوبية يبحث تلوث المياه بكفر الأربعين
 
 

مياه الشرب ببنها

شكوى اهالى قرية كفر الاربعين

تلوث مياه الشرب بكفر الاربعين

معمل متنقل لشركة مياه الشرب

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