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أهالى أسوان يشكون ضعف مياه الشرب .. والشركة: احلال وتجديد بعض الخطوط

الإثنين، 17 يونيو 2019 01:30 ص
أهالى أسوان يشكون ضعف مياه الشرب .. والشركة: احلال وتجديد بعض الخطوط مواتير مياه
أسوان - صلاح المسن

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تعانى عدة مناطق بمدن وقرى محافظة أسوان وخاصة فى شهور الصيف من أزمات متلاحقة من مياه الشرب ورغم الطفرة التى شهدتها محافظة أسوان فى الفترة الأخيرة فى تحسين البنية الأساسية والمرافق الأساسية الى أن شكاوى المواطنين فىى عدة مناطق بأسوان لا تنتهى من ضعف مياه الشرب. 

فى البداية يقول أحمد سيد  من أهالى أسوان، أن مشكلة مياه الشرب مشكلة مزمنة بقرى مشروع وادى الصعايدة بمركز ادفو شمال غرب محافظة أسوان، مناشداً برفع كفاءة منظومة مياه الشرب وضمان ضخ المياه على مدار الـ24ساعة للمواطنين ،بجانب تحسين مياه الشرب بقرى الكلح  التابعة لمركز ادفو.

ويردف حمدى  يوسف من أهالى أسوان، أن هذا الصيف لحد كبير شهد تحسن فى  مياه الشرب ، حيث أن هناك مناطق عديدة  بأنحاء محافظة أسوان اختفت فيها الشكاوى عن ذى قبل ولكن لابد من البدء فى عمل إحلال وتجديد لشبكة خطوط مياه الشرب القديمة للحفاظ على كفاءة منظومة مياه الشرب ولتشغيل مرشحات مياه الشرب  بكامل طاقتها .  

وأشار محمود أبو زيد من أهالى أسوان ، إلى أن المشكلة التى يواجهها الأهالى بعدة قرى بمركز كوم أمبو وإدفو هى بمجرد  انقطاع الكهربا تنقطع مياه الشرب ، مما يتطلب أن يكون هناك مولدات ديزل احتياطية لتشغيل محطات مياه الشرب أثناء انقطاع التيار الكهربائى  المفاجئ  .

فيما يوضح  عاطف العبادى من أهالى أسوان ، أنه عند كسر خطوط مياه الشرب يستغرق اصلاحها أيام ، مطالبا بضرورة وجود فرق صيانة جاهزة فى كل منطقة حتى لا تهدر مياه الشرب فى الشوارع، بجانب تغيير المحابس واستبدالها بمحابس حديثة لكى يسهل التمكن فى التحكم فى فصل المناطق التى بها أعطال وعدم اللجوء لقطع مياه الشرب من أجل الصيانة عن كتلة سكنية بأكملها .

 ويقول  الحاج عبده  من أهالى  أسوان ، أنه فى فترة الصيف تشهد قرية البحيرة ضعف فى مياه الشرب ، حيث تصل المياه بصعوبة للمناطق التى تقع فى أطراف القرية وفى مرتفعات.

فى نفس السياق كان قد رصد مسئولى قسم التفتيش والمتابعة بالوحدة  المحلية لمركز ومدينة ادفو بأسوان أثناء تفقدهم  لمرشح مياه الشرب بناحية الصعايدة بحرى دائرة مركز ادفو سوء حالة المواتير الخاصة بالسحب والضخ بكلا  المرشحين حيث أوصت اللجنة بضرورة إجراء أعمال إحلال وتجديد لها من قبل شركة مياه  الشرب والصرف الصحى بأسوان.

فى نفس السياق كان قد أكد المهندس رفعت إسماعيل ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان فى تصريحات  صحفية ، أن الدعم الكبير الذى تشهده شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان حاليا فى خطط الإحلال والتجديد بها والذى ارتفع من 20 مليون جنيه إلى حوالى 108 مليون جنيه هذا العام يعود إلى التواصل الجيد والمستمر مع المسئولين فى الدولة .

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان  ، أن  الدكتور مصطفى مدبولى  قام بالعديد من الزيارات لأسوان وخاصة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بها عندما كان يتولى حقيبة الإسكان، وكان مطلعا على جوانب هذا القطاع بشكل مباشر.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان،  أن عرض حقيقة الأوضاع بأمانة أمامهم كان له دور كذلك فى تعزيز الدعم المقدم وتوفير كافة الإمكانات الازمة.

وأضاف أن الشركة القابضة بدورها برئاسة المهندس ممدوح رسلان ، وفرت الدعم والاحتياجات البشرية وكذلك الاحتياجات الفنية المختلفة من تكنولوجيا ومعدات وغيرها مما كان داعماً بشكل ملحوظ.

وأكد أن إدارته التزمت منذ اليوم الأول بإتباع التخطيط المدروس والأسلوب العلمى،والابتعاد عن أسلوب المسكنات فى حل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى المزمنة بأسوان.

وأضاف أن هذا الدعم المقدم سيكون له أثره ومردوده الإيجابى على الخدمة المقدمة للمواطنين بأسوان فى المستقبل القريب وإن كانوا فى العامين الأخيرين قد تمكنوا من القضاء على عديد من مشكلات المناطق الساخنة بها.


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اسوان

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