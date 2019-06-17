أمن القليوبية يكشف غموض إختفاء فتاة بنها

القليوبيه - نيفين طه

تمكنت مديرية أمن القليوبية، من كشف غموض إختفاء طالبة، حيث تبين أنها لدى أقاربها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثانى بنها، يفيد تلقية بلاغا من "ا ف م" 47 سنة، ومقيم تقسيم فريد ندا دائرة القسم، بغياب نجلته المدعوه "ش ح ا" 16سن، طالبة، عن المنزل عقب خروجها بتاريخ 14 الجارى للتنزه بمنطقة الفلل، دائرة القسم، ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابها .

واليوم حضر المبلغ لديوان القسم وبرفقته نجلته المتغيبة، حيث قرر أنها كانت متواجدة لدى أحد أقاربهم بمنطقة التجمع الخامس، بالقاهرة

بسؤال الفتاة رددت ذات المضمون، وتم اتخاذ إجراءات كف البحث عن المتغيبة فى حينه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1906 إدارى قسم ثان بنها لسنة 2019م .