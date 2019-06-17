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"أفخم سيلفى" للملك سلمان وولى عهده يشعل مواقع التواصل

الإثنين، 17 يونيو 2019 05:12 م
"أفخم سيلفى" للملك سلمان وولى عهده يشعل مواقع التواصل الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد
وكالات

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة سيلفي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
 
افخم سيلفى
افخم سيلفى
 
وانتشرت الصورة بشكل واسع بين المغردين ووصفوها بـ"أفخم سيلفي" ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك للانباء .
 
 
​وأثنى المغردون على ابتسامه الأمير محمد بن سلمان، التي لا تفارقه رغم مهامه ومشاغله.
 
وانتشرت الصورة، بعد ساعات من إجراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حوارا مطولا مع صحيفة "الشرق الأوسط"، نشرته في الساعات الأولى من أمس الأحد.
 
وأكد ابن سلمان أن المملكة العربية السعودية لن تتردد في التعامل مع أي تهديد للشعب السعودي وسيادته ووحدة أراضيه ومصالحه الحيوية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة.

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السعودية

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