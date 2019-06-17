أردوغان يواصل معاداة المجتمع الدولى وينتقد تصريحات للرئيس الفرنسى

كتب: أحمد علوى

يواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان معاداة المجتمع الدولى، حيث انتقد تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وتحذيراته من قيام أنقرة بأى نشاط فى البحر المتوسط، فيما يتعلق بالتنقيب عن بعض أنواع الطاقة.

ووفقاً لقناة "روسيا اليوم" الروسية، جاء تصريح أردوغان خلال كلمته فى اجتماع للجمعية العامة لمجلس المصدرين الأتراك فى اسطنبول، إذ قال أردوغان: "ماذا تقول أنت؟ وماذا تفعل هناك؟ نحن لدينا سواحل فى هذه المنطقة".

يذكر أن الرئيس الفرنسى كان قد طالب تركيا بوقف أنشطة تنقيبها عن الغاز شرق المتوسط قرب سواحل قبرص، وسط تصعيد التوتر فى المنطقة بسبب الخلافات على مواردها للطاقة.