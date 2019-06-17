سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 05:23 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بعد مطالبته بوقف التنقيب عن الغاز..

أردوغان يواصل معاداة المجتمع الدولى وينتقد تصريحات للرئيس الفرنسى

الإثنين، 17 يونيو 2019 12:06 ص
أردوغان يواصل معاداة المجتمع الدولى وينتقد تصريحات للرئيس الفرنسى أردوغان
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان معاداة المجتمع الدولى، حيث انتقد تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وتحذيراته من قيام أنقرة بأى نشاط فى البحر المتوسط، فيما يتعلق بالتنقيب عن بعض أنواع الطاقة.
 
ووفقاً لقناة "روسيا اليوم" الروسية، جاء تصريح أردوغان خلال كلمته فى اجتماع للجمعية العامة لمجلس المصدرين الأتراك فى اسطنبول، إذ قال أردوغان: "ماذا تقول أنت؟ وماذا تفعل هناك؟ نحن لدينا سواحل فى هذه المنطقة".
 
يذكر أن الرئيس الفرنسى كان قد طالب تركيا بوقف أنشطة تنقيبها عن الغاز شرق المتوسط قرب سواحل قبرص، وسط تصعيد التوتر فى المنطقة بسبب الخلافات على مواردها للطاقة.
 

اردوغان

ماكرون

توتال

التنقيب عن الغاز فى شرق البحر المتوسط

تركيا

أخبار تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الفنان خالد عبد الرحمن: تناول لحم الضبع سبب شفائى من آلام الكلى

فيديو.. الفنان خالد عبد الرحمن: تناول لحم الضبع سبب شفائى من آلام الكلى

المترو: لا تساهل فى توقيع غرامة على المتجاوزين لعدد المحطات المحددة لكل تذكرة

المترو: لا تساهل فى توقيع غرامة على المتجاوزين لعدد المحطات المحددة لكل تذكرة

الليبيون ينتفضون ضد التدخلات القطرية.. حقوقى يقدم أدلة جديدة على تعذيب ضباط قطريين ‏لأهالى مدينة تاورغاء.. وخبير ليبى: الدوحة السبب فيما يحدث ببلادنا.. وتكليف محامين لمخاطبة المجتمع المدنى بشأن إرهاب "تميم"

الليبيون ينتفضون ضد التدخلات القطرية.. حقوقى يقدم أدلة جديدة على تعذيب ضباط قطريين ‏لأهالى مدينة تاورغاء.. وخبير ليبى: الدوحة السبب فيما يحدث ببلادنا.. وتكليف محامين لمخاطبة المجتمع المدنى بشأن إرهاب "تميم"

فيديو.. قنوات قطر والإخوان تطعن فى الصحابة.. قناة ممولة من الدوحة تطعن فى الخلفاء الراشدين وتصفهم بالجواسيس.. اتهامات تلاحق "تميم" بتشويه صورة الإسلام.. وخبراء: الجماعة تلجأ لها لصرف نظر شبابها عن فساد القيادات

فيديو.. قنوات قطر والإخوان تطعن فى الصحابة.. قناة ممولة من الدوحة تطعن فى الخلفاء الراشدين وتصفهم بالجواسيس.. اتهامات تلاحق "تميم" بتشويه صورة الإسلام.. وخبراء: الجماعة تلجأ لها لصرف نظر شبابها عن فساد القيادات

اختيار محمد شبانة سكرتير عام "الصحفيين".. وهشام يونس لأمانة الصندوق

اختيار محمد شبانة سكرتير عام "الصحفيين".. وهشام يونس لأمانة الصندوق

مش أقل من كأس العالم.. مصر تنظم أمم أفريقيا بأحدث نظم التكنولوجيا.. ربط الاستادات بالألياف الضوئية وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بالبطولة.. ومصدر بـ"الاتصالات": استعراض عملى لأحدث تكنولوجيا الاتصالات

مش أقل من كأس العالم.. مصر تنظم أمم أفريقيا بأحدث نظم التكنولوجيا.. ربط الاستادات بالألياف الضوئية وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بالبطولة.. ومصدر بـ"الاتصالات": استعراض عملى لأحدث تكنولوجيا الاتصالات

بعد قرار إخلاء سبيلهما.. منى فاروق وشيما الحاج تغادران قسم أول مدينة نصر

بعد قرار إخلاء سبيلهما.. منى فاروق وشيما الحاج تغادران قسم أول مدينة نصر

بعد فضيحة متحدثة الخارجية القطرية مع "تيم سباستيان".. "لولوة الخاطر" تاريخ من الأكاذيب منذ المقاطعة العربية..زعمت وجود لقاء بين أطراف الأزمة وتم نفيه..ادعت أن قطر لم تدير ظهرها للخليج ونسيت دعم "الحمدين" لإيران

بعد فضيحة متحدثة الخارجية القطرية مع "تيم سباستيان".. "لولوة الخاطر" تاريخ من الأكاذيب منذ المقاطعة العربية..زعمت وجود لقاء بين أطراف الأزمة وتم نفيه..ادعت أن قطر لم تدير ظهرها للخليج ونسيت دعم "الحمدين" لإيران

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

فيديو وأرقام.. عداد الأهداف.. مروان محسن يُسجل الهدف السابع فى المشاركة 31

السيسى يتفقد استاد القاهرة ويطلع على أعمال التطوير والتحديث

السيسى يتفقد استاد القاهرة ويطلع على أعمال التطوير والتحديث

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة