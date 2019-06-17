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أحد أعيان قبائل ليبيا: نرفض مبادرة غسان سلامة لإعادة تدوير جماعة الإخوان

الإثنين، 17 يونيو 2019 11:58 ص
أحد أعيان قبائل ليبيا: نرفض مبادرة غسان سلامة لإعادة تدوير جماعة الإخوان القوى الوطنية الليبية
كتب أحمد جمعة

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قال المستشار إدريس الدرسى أحد أعيان القبائل الليبية إن الشعب الليبى يرفض المؤتمر الذى يروج له المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة، لإعادة تدوير جماعة فى ليبيا مجددا، ورفض مبادرة رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
 
 
وأكد الدرسى فى كلمة له فى لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة الليبية فى محاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، أن المنقذ الوحيد لليبيا هى القوات المسلحة الليبية التى تضم كافة أبناء الشعب الليبى من كافة المناطق.
 
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جانب من المؤتمر
 
وأشار الدرسى، إلى أن ثورة الكرامة بقيادة المشير خليفة حفتر تستمد شرعيتها من البرلمان الليبى، ومن الشعب الداعم للقوات المسلحة الليبية، مؤكدا أن الجيش الليبى تحرك لتحرير طرابلس من قبضة الإرهابيين والمليشيات المسلحة المتمركزة فى العاصمة.
 
 

ليبيا

القوى الوطنية الليبية

مكافحة الارهاب

جهود القوات المسلحة

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