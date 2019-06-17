أبو الغيط يؤكد أهمية الأبعاد الثقافية والعلمية فى مجال العمل العربى المشترك

كتب مصطفى عنبر

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم،الاثنين، محمد ولد أعمر، المدير العام الجديد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) والذي أدى القسم أمام الأمين العام.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط حرص على أن يشير خلال اللقاء إلى الدور المحوري للالكسو في المجالات المرتبطة بنشر وتعزيز الثقافة والتعليم والتي تعد مرتكزاً أساسياً للارتقاء بالشعوب والمجتمعات العربية، خاصة خلال المرحلة الحالية والتي تشهد العديد من التحديات والمستجدات التي تمر بها المنطقة، إضافة للتطورات المتلاحقة والمتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية في هذه المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام أكد في هذا الإطار أهمية استمرار التنسيق والتعاون الايجابي والبناء القائم بين الجامعة العربية والالكسو، بما من شأنه أن يخدم مصالح الدول والشعوب العربية، في حين حرص بدوره مدير عام المنظمة على تأكيد أن تعزيز التعاون والتنسيق مع الجامعة العربية يمثل أولوية خاصة للالكسو، خاصة في ضوء وجود العديد من نشاطات التعاون المثمرة القائمة بين الجانبين، مع أهمية العمل على استشراف مجالات ونشاطات جديدة للتعاون بينهما خلال المرحلة القادمة.