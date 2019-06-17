سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 يونيو 2019 04:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يؤكد أهمية الأبعاد الثقافية والعلمية فى مجال العمل العربى المشترك

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:11 م
أبو الغيط يؤكد أهمية الأبعاد الثقافية والعلمية فى مجال العمل العربى المشترك ابو الغيط
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم،الاثنين، محمد ولد أعمر، المدير العام الجديد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) والذي أدى القسم أمام الأمين العام.
 
وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط حرص على أن يشير خلال اللقاء إلى الدور المحوري للالكسو في المجالات المرتبطة بنشر وتعزيز الثقافة والتعليم والتي تعد مرتكزاً أساسياً للارتقاء بالشعوب والمجتمعات العربية، خاصة خلال المرحلة الحالية والتي تشهد العديد من التحديات والمستجدات التي تمر بها المنطقة، إضافة للتطورات المتلاحقة والمتسارعة التي تشهدها الساحة الدولية في هذه المجالات.
 
وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام أكد في هذا الإطار أهمية استمرار التنسيق والتعاون الايجابي والبناء القائم بين الجامعة العربية والالكسو، بما من شأنه أن يخدم مصالح الدول  والشعوب العربية، في حين حرص بدوره مدير عام المنظمة على تأكيد أن تعزيز التعاون والتنسيق مع الجامعة العربية يمثل أولوية خاصة للالكسو، خاصة في ضوء وجود العديد من نشاطات التعاون المثمرة القائمة بين الجانبين، مع أهمية العمل على استشراف مجالات ونشاطات جديدة للتعاون بينهما خلال المرحلة القادمة.
 
 

الجامعة العربية

ابو الغيط

الالكسو

العمل العربى المشترك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

مصرع 76 شخصا فى الهند نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

س و ج.. هل يرتدى محمد صلاح شارة كابتن المنتخب فى أمم أفريقيا؟

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

"نيولوك" أمم أفريقيا مصر 2019.. إقامة المونديال الأفريقى لأول مرة فى الصيف.. تطبيق تقنية الفيديو.. رقم قياسى فى عدد المنتخبات المشاركة.. 3 وافدين جدد للمسابقة القارية.. وأحمد أحمد يشهد النسخة الأولى

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

الضرائب البرازيلية تحجز على 36 منشأة لـ نيمار

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد ويعلن بقاء مبابي بنسبة 200%

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

فرانس فوتبول: كاريزما محمد صلاح قللت معاداة الإسلام فى أوروبا

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

طارق عامر خلال مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا": 200 مليار دولار تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

صحيفة إيطالية تبرز اكتشاف عوارض خشبية بالهرم: فريد من نوعه ويكشف سر البناء

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

الكاف: محمد صلاح منح منتخب مصر الأفضلية ضد غينيا

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. والرطوبة تصل بالقاهرة 85%

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المنتخب: اللاعبون منحوا محمد صلاح شارة الكابتن احتفالا بفوزه بأبطال أوروبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة