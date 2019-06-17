آليات جديدة لتطوير مزرعة جامعة سوهاج بحى الكوثر..تعرف عليها

سوهاج - محمود مقبول

عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا مع مجلس إدارة مزرعة الجامعة بحي الكوثر لمناقشة عدد من آليات تطوير المزرعة والنهوض بها لتحقيق أعلى عائد وأغزر انتاجية، بقاعة مجلس الجامعة، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق والدكتور أحمد سليمان نائبى رئيس الجامعة، والدكتور أحمد سالمان عميد كلية الزراعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال الدكتور أحمد عزيز، أن الإجتماع ناقش مجموعة من الآليات التي من شأنها إحداث تقدم في إنتاج المزرعة، وذكر منها اعتماد ميزانية تقديرية لتوفير احتياجات المزرعة خلال عام كامل، وإنشاء شبكة رى تعمل وفق انظمة الرى الحديثة، وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة عضوية، تحسين الأوضاع المالية للعمال بالمزرعة، وحفر بئر جوفى، وعمل سور حماية خارجية للمزرعة جهة الشادر، وتخصيص مساحة للزراعات العضوية الخالية من الأسمدة والمبيدات، وتكليف كل قسم بالكلية بوضع برنامج إنتاجى، التوثيق اليومى لعمل ومتطلبات المزرعة، عمل صيانة شاملة للمعدات الزراعية المتوفرة.