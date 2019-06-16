5 دول حول العالم الأكثر مديونية بـ2019 بينهم دولة عربية.. اعرف التفاصيل

كتب بلال رمضان

كشف موقع أمريكى معنى بالتعداد السكانى، عن قائمة أكثر الدول مديونية فى عام 2019، وجاء فى المركز الأول، دولة اليابان، التى يبلغ عدد سكانها 127,185,322 نسمة.

واعتلت اليابان، كما ذكرت وكالة سبوتنيك نقلا عن موقع World Population Review، القائمة بأعلى ديون وطنية فى العالم بلغت 235.96% من ناتجها المحلى الإجمالى، على الرغم من أنها تعد واحدة من أكبر الاقتصادات فى العالم، ولكن اقتصادها يينمو ببطء شديد، وبدأ البنك المركزى فى تطبيق أسعار الفائدة السالبة.

وجاءت فى المركز الثانى اليونان، الذى يبلغ عدد سكانها 11,124,603، إذ وصلت ديونها إلى 191.27%، من ناتجها المحلى الإجمالى، والتى مازالت تتعافى من آثار الأزمة الاقتصادية وخطة الإنقاذ اللاحقة.

وصعد الدين فى اليونان خلال شهر أبريل إلى 181.1% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2018 وهى أكبر نسبة داخل منطقة اليورو.

وكان السبب الأكبر فى الزيادة من 176.2% فى 2017 هو وصول الدفعة الثالثة والأخيرة من قروض منطقة اليورو فى إطار برنامج الإنقاذ الثالث لليونان الذى اكتمل فى الصيف الماضى.

السودان كان نصيبها المركز الثالث فى القائمة، بمديونية وطنية بلغت 176.02% من ناتجها المحلى الإجمالى.

أما فنزويلا التى يبلغ عدد سكانها الحالى 32,779,868 مليون نسمة، والتى تعانى حاليا من صعوبات اقتصادية خطيرة، احتلت المرتبة الرابعة بديون وطنية 161.99% من ناتجها المحلى الإجمالى.

وجاءت لبنان التى يبلغ سكانها 6.065.922 بالمرتبة الخامسة، إذ بلغت نسبة الدين فيها 160.57% من ناتجها المحلى الإجمالى.