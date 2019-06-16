سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 03:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

5 دول حول العالم الأكثر مديونية بـ2019 بينهم دولة عربية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 16 يونيو 2019 03:08 م
5 دول حول العالم الأكثر مديونية بـ2019 بينهم دولة عربية.. اعرف التفاصيل البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب بلال رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف موقع أمريكى معنى بالتعداد السكانى، عن قائمة أكثر الدول مديونية فى عام 2019، وجاء فى المركز الأول، دولة اليابان، التى يبلغ عدد سكانها 127,185,322 نسمة.

 

واعتلت اليابان، كما ذكرت وكالة سبوتنيك نقلا عن موقع World Population Review، القائمة بأعلى ديون وطنية فى العالم بلغت 235.96% من ناتجها المحلى الإجمالى، على الرغم من أنها تعد واحدة من أكبر الاقتصادات فى العالم، ولكن اقتصادها يينمو ببطء شديد، وبدأ البنك المركزى فى تطبيق أسعار الفائدة السالبة.

 

وجاءت فى المركز الثانى اليونان، الذى يبلغ عدد سكانها 11,124,603، إذ وصلت ديونها إلى 191.27%، من ناتجها المحلى الإجمالى، والتى مازالت تتعافى من آثار الأزمة الاقتصادية وخطة الإنقاذ اللاحقة.   

 

وصعد الدين فى اليونان خلال شهر أبريل إلى 181.1% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2018 وهى أكبر نسبة داخل منطقة اليورو.

 

وكان السبب الأكبر فى الزيادة من 176.2% فى 2017 هو وصول الدفعة الثالثة والأخيرة من قروض منطقة اليورو فى إطار برنامج الإنقاذ الثالث لليونان الذى اكتمل فى الصيف الماضى. 

 

السودان كان نصيبها المركز الثالث فى القائمة، بمديونية وطنية بلغت 176.02% من ناتجها المحلى الإجمالى.

 

أما فنزويلا التى يبلغ عدد سكانها الحالى 32,779,868 مليون نسمة، والتى تعانى حاليا من صعوبات اقتصادية خطيرة، احتلت المرتبة الرابعة بديون وطنية 161.99% من ناتجها المحلى الإجمالى.

 

وجاءت لبنان التى يبلغ سكانها 6.065.922 بالمرتبة الخامسة، إذ بلغت نسبة الدين فيها 160.57% من ناتجها المحلى الإجمالى.


الدول الاكثر مديونيه

ديون الدول

الناتج المحلى

اقتصاد الدول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

كل ما تريد معرفته عن المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.. "الحلم الصعب" شعار خصوم الفراعنة.. الكونغو تحلم باستعادة الأمجاد فى القاهرة.. زيمبابوى تسعى لفك عقدة الدور الأول.. وأوغندا تحلم بثمن النهائى

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

مدرب كولومبيا عن الفوز على الأرجنتين: "مجرد بداية"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

سوبر كورة.. "لو رايح استاد القاهرة خلى أرقام التليفونات دى معاك"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

خد بالك لو بتزوغ.. الإفتاء: مغادرة العمل قبل المواعيد الرسمية "خيانة للأمانة"

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

هزيمة الارجنتين ضد كولومبيا حديث الصحافة الإسبانية.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة