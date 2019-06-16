4 فوائد لماء جوز الهند تجعلك تضيفه فى نظامك الغذائى منها إنقاص وزنك

كتبت فاطمة خليل

جوز الهند من أكثر الأطعمة الصحية التى تحتوى على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ومضادات الجراثيم، وماء جوز الهند هو سائل يوجد فى وسط الثمرة المستخرجة من جوز الهند وله فوائد صحية عديدة تجعلك تضيفه في نظامك الغذائي، وفقا لموقع step to health.

فوائد ماء جوز الهند

تتشكل مياه جوز الهند بشكل طبيعي داخل ثمرة جوز الهند وتتكون من 94٪ من المياه وقليل جدا من الدهون.

１- يرطب الجسم

يعد شرب ماء جوز الهند بانتظام مصدرًا طبيعيًا ممتازًا للترطيب ، خاصة للرياضيين، فمحتواه العالي من المياه والمعادن يساعد في منع الجفاف، بالإضافة إلى ذلك يجب التأكيد على أن كوبًا من ماء جوز الهند يوفر 17% من الاحتياج اليومي الموصى به للبوتاسيوم.

２- إنقاص الوزن

هذا المشروب يساعد في تقليل الرغبة الشديدة فى تناول الطعام وفقدان الشهية وبالتالى إنقاص الوزن، يمكنك استهلاكه بشكل منتظم دون القلق بشأن السعرات الحرارية الزائدة، على عكس المشروبات الأخرى المليئة بالسكريات الصناعية والدهون المشبعة.

３- مضاد للأكسدة

في السنوات الأخيرة ثبت أن الخصائص المضادة للأكسدة لهذا المشروب تقلل من أكسدة خلايا الكبد، والتي تسمى خلايا الكبد و تحميك هذه المواد المضادة للاكسدة أيضًا من الجذور الحرة المسببة للأمراض.

بالإضافة إلى ذلك فإنه يقلل أيضًا من الأكسدة الناتجة عن اتباع نظام غذائى غنى بالفركتوز ويخفض مستويات الأنسولين ومستويات الدهون الثلاثية وضغط الدم.

４- يحسن صحة قلبك ويخفض ضغط الدم

يمكن أن يؤدى تضمين ماء جوز الهند في نظامك الغذائي إلى تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير، وقد يساعد استهلاكه في خفض مستويات الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية ، وكذلك الدهون في الكبد. بالإضافة إلى ذلك، يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم بسبب محتواه من البوتاسيوم.

وتشرح جمعية القلب الأمريكية أن هذا المعدن يساعد في تقليل آثار الصوديوم، ويساعد على تخليص الجسم منه عن طريق البول، كما أنه يساعد في تخفيف توتر جدار الأوعية الدموية.