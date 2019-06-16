سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 01:03 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

30 مليار جنيه لتطوير العشوائيات.. واستفادة أكثر من نصف مليون مواطن حتى الآن

الأحد، 16 يونيو 2019 12:04 ص
30 مليار جنيه لتطوير العشوائيات.. واستفادة أكثر من نصف مليون مواطن حتى الآن المهندس خالد صديق
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه يوجد أكثر من نصف مليون مواطن استفادوا من مشروع تطوير العشوائيات حتى الآن، مضيفًا أنه جرى رصد 30 مليار جنيه لتطوير العشوائيات، وإنفاق 18 مليارًا حتى الآن.
 

وقال خالد صديق، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة" إن الصندوق يستهدف الارتقاء بالمواطن المصرى للسكن فى مكان يليق به، مضيفًا أن الرئيس السيىسى وجه بالقضاء على كافة المناطق العشوائية بنهاية 2019.

 

وذكر أنه تم الاستعانة بالإحصائيات العامة للجهاز المركز للتعبئة والإحصاء، بجانب مجهودات الأحياء والمحافظات والمدن لتحديد المناطق العشوائية وغيرها.

 

وأشار إلى أن مصادر التمويل تأتى من خلال الموازنة العامة للدولة ثم فائض هيئة المجتمعات العمرانية، والموازنة القادمة ستنقسم ما بين هيئة المجتمعات العمرانية والموازنة العامة.


المهندس خالد صديق

خالد صديق

صندوق تطوير العشوائيات

لبنى عسل

الحياه اليوم

تطوير العشوائيات

تطوير المناطق العشوائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رسميا.. إنهاء تطوير 351 منطقة خطرة بـ30 مليار جنيه.. صندوق تطوير العشوائيات: إعلان مصر خالية من العشوائيات ديسمبر المقبل.. ويعلن بدء تطوير المناطق غير المخططة يوليو المقبل.. ويؤكد: 40% من مدن وحضر مصر غير مخططة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:00 م

متحدث الحكومة لـ"الحياة اليوم": انتهاء الإنشاءات الخارجية للمتحف الكبير بنسبة 100%.. مدير تطوير العشوائيات: أنفقنا 18 مليار جنيه حتى الآن وأكثر من نصف مليون مستفيد.. و44 مليار جنيه لتطوير الأسواق

السبت، 15 يونيو 2019 11:52 م

صور .. تعرف على خطة المشروعت الجديدة بالمنيا .. تتصدرها القضاء على العشوائيات

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:20 م

فيديو.. صندوق تطوير العشوائيات عن هدم عقارات شارع الجلاء: لا توجد مبان من الأساس

الإثنين، 10 يونيو 2019 09:18 م

استكمال إزالة المناطق العشوائية بالشرابية ونقل 400 أسرة لمشروع المحروسة 1

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:56 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

فيديو.. السعودية تفتتح شاطئ الإسكندرية فى جدة بعد إعادة تجديده

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

حاجة جميلة.. هكذا وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

حاجة جميلة.. هكذا وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة