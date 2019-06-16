30 مليار جنيه لتطوير العشوائيات.. واستفادة أكثر من نصف مليون مواطن حتى الآن

كتب محسن البديوى

أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه يوجد أكثر من نصف مليون مواطن استفادوا من مشروع تطوير العشوائيات حتى الآن، مضيفًا أنه جرى رصد 30 مليار جنيه لتطوير العشوائيات، وإنفاق 18 مليارًا حتى الآن.



وقال خالد صديق، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة" إن الصندوق يستهدف الارتقاء بالمواطن المصرى للسكن فى مكان يليق به، مضيفًا أن الرئيس السيىسى وجه بالقضاء على كافة المناطق العشوائية بنهاية 2019.

وذكر أنه تم الاستعانة بالإحصائيات العامة للجهاز المركز للتعبئة والإحصاء، بجانب مجهودات الأحياء والمحافظات والمدن لتحديد المناطق العشوائية وغيرها.

وأشار إلى أن مصادر التمويل تأتى من خلال الموازنة العامة للدولة ثم فائض هيئة المجتمعات العمرانية، والموازنة القادمة ستنقسم ما بين هيئة المجتمعات العمرانية والموازنة العامة.