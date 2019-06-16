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17.5 مليار جنيه تقترضها الحكومة من البنوك اليوم

الأحد، 16 يونيو 2019 07:00 ص
17.5 مليار جنيه تقترضها الحكومة من البنوك اليوم البنك المركزى المصرى- أرشيفية
كتب - أحمد يعقوب

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يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17.5 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.7 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.
 
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
 
 

البنك المركزى المصرى

طارق عامر

وزارة المالية

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