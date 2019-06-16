ولى العهد السعودى: فخور بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير

وكالات الأنباء

أعرب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن فخره بأن المواطن السعودي أصبح يقود التغيير بينما تخوف الكثيرين من أن الرؤية ستواجه مقاومة بسبب حجم التغيير الذي تحتويه.

وقال في حواره لـ"الشرق الأوسط"، معلقًا على حادثة الناقلتين: النظام الإيراني لم يحترم وجود رئيس الوزراء الياباني ضيفًا في طهران وقام أثناء وجوده بالرد عمليًا على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان.

وعن الوضع في اليمن قال: دعمنا الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية لكن للأسف ميليشيا الحوثي تقدم أجندة إيران على مصالح اليمن وشعبه... ولا يمكن أن نقبل في المملكة بوجود ميليشيات خارج مؤسسات الدولة على حدودنا.