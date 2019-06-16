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وزير العمل الفرنسى: خفض الضرائب سيشمل من يحصلون على 6700 يورو شهريا

الأحد، 16 يونيو 2019 09:37 م
وزير العمل الفرنسى: خفض الضرائب سيشمل من يحصلون على 6700 يورو شهريا ماكرون
كتب: أحمد علوى

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قال جيرالد دارمانين وزير العمل والحسابات العامة الفرنسى، "إن الانخفاض المعلن فى ضريبة الدخل سيشمل فى عام 2020 أولئك الذين يكسبون ما يصل إلى"6700 يورو من الدخل شهريا".

وقال وزير العمل والحسابات العامة وفقاً لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، إننى "فخور" بما تقدمه حكومة إيمانويل ماكرون، ففى ولايتها حدث أكثر انخفاض للضرائب على جميع حكومات الجمهورية".

وأشار إلى أن نجاح الحكومة فيما يتعلق بخفض الضرائب جاء بسبب إجراءات وتدابير لمحاولة احتواء "السترات الصفراء" وكذلك النقاش الوطنى الكبير.

وأضاف الوزير الفرنسى، أنه لايزال هناك عدد من التدابير التى تعمل عليها وزارته بالتعاون مع الحكومة من أجل تحقيق (إلغاء ضريبة الإسكان للجميع بحلول عام 2023 ، ودعم مساهمات البطالة والمرضى على وجه الخصوص) وهو ما قطعه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على نفسه خلال حملته الانتخابية.

 


فرنسا

الضرائب فى فرنسا

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