سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 09:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية الجزائرى يبدأ زيارة إلى مالى تستمر 3 أيام

الأحد، 16 يونيو 2019 08:31 م
وزير الخارجية الجزائرى يبدأ زيارة إلى مالى تستمر 3 أيام صبرى بوقدوم وزير الشؤون الخارجية الجزائرى
الجزائر /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ وزير الشؤون الخارجية الجزائرى صبرى بوقدوم، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى مالى تستمر 3 أيام بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى المالي، تيبيلى درامي.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم إن هذه الزيارة التى تندرج فى اطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون وحسن الجوار التى تربط الجزائر وجمهورية مالى ستسمح للوزيرين بالقيام بتقييم مفصل لوضع التعاون الثنائى وبحث السبل والطرق الكفيلة بتكثيفها أكثر فأكثر.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تمنح فرصة لتدعيم التشاور السياسى من خلال تبادل الرؤى حول الوضع السائد بمنطقة الساحل وحول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الزيارة سيرأس وزير الشؤون الخارجية مناصفة مع نظيره المالى أعمال الدورة الـ14 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية، كما سيرأس الاجتماع رفيع المستوى للأطراف الفاعلة فى مسار السلم فى مالى الذى سيسبقه اجتماع أعضاء الوساطة الدولية.

 


وزير الخارجية الجزائرى

الجزائر

أخبار الجزائر

مالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المجموعة المصرفية الفرنسية: الجزائر تواجه وضعا اقتصاديا وماليا صعبا

الأحد، 16 يونيو 2019 06:50 م

"التنظيم الدولى للإخوان" يدخل النفق المظلم.. حل الجماعة فى الأردن يمهد لحظرها فى دول عربية.. تونس فى المقدمة بعد تورط حزب النهضة فى اغتيالات.. وأنشطة الجماعة فى الجزائر والسودان تمهد لإدراجها على قوائم الإرهاب

الأحد، 16 يونيو 2019 03:00 م

كل ما تريد معرفته عن منتخبات المجموعة الثالثة فى امم افريقيا 2019.. اللقب الثانى حلم الجزائر.. السنغال تبحث عن المجد فى بلاد الفراعنة.. تنزانيا تعود بعد غياب 39 عاماً.. وكينيا تسعى للتخلص من عقدة دور المجموعات

الأحد، 16 يونيو 2019 02:00 م

رئيس مجلس الأمة الجزائرى: الحراك الشعبى سيثمر ديمقراطية حقيقية

الجمعة، 14 يونيو 2019 05:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

نابى كيتا لـ"time sport": محمد صلاح أخى الأكبر واعتبره مثل أعلى

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

رسميا.. محمد الشناوى والننى ومروان محسن يقودون المنتخب أمام غينيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

اليوم السابع: الفراعنة جاهزون لكأس أفريقيا

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

موجز أخبار 6.. الرئيس يوجه بتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

عادل السنهورى يكتب: 21 عاما على وفاه إمام الدعاة...حكايات الشعراوى مع رؤساء مصر ..هل كان الشيخ يكره عبد الناصر.. ولماذا رثاه وزار ضريحه؟.. قصته مع الرئيس الرحل أنور السادات وزوجته..ولماذا بكى السادات بين يديه

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

رسمياً.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع سارى مدرب تشيلسي

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

كأس الأمم الأفريقية تعود إلى أحضان أم الدنيا فى كاريكاتير اليوم السابع

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

دار الإفتاء: يجوز توزيع الخبز والفاكهة ووهب ثوابها للميت

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

كيف يستعد المنتخب للبروفة الأخيرة لأمم أفريقيا أمام غينيا؟

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

فيديو جراف.. اعرف إزاى تحول لابنك من مدرسة لأخرى والمواعيد × 10 خطوات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات امم افريقيا 2019

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

إنعام سالوسة: "علاقتى بالسندريلا بدأت واحنا مجهولين ولم أدربها على التمثيل"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة