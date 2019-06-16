وزير الخارجية الجزائرى يبدأ زيارة إلى مالى تستمر 3 أيام

الجزائر /أ ش أ/

بدأ وزير الشؤون الخارجية الجزائرى صبرى بوقدوم، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى مالى تستمر 3 أيام بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى المالي، تيبيلى درامي.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم إن هذه الزيارة التى تندرج فى اطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون وحسن الجوار التى تربط الجزائر وجمهورية مالى ستسمح للوزيرين بالقيام بتقييم مفصل لوضع التعاون الثنائى وبحث السبل والطرق الكفيلة بتكثيفها أكثر فأكثر.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تمنح فرصة لتدعيم التشاور السياسى من خلال تبادل الرؤى حول الوضع السائد بمنطقة الساحل وحول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الزيارة سيرأس وزير الشؤون الخارجية مناصفة مع نظيره المالى أعمال الدورة الـ14 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية، كما سيرأس الاجتماع رفيع المستوى للأطراف الفاعلة فى مسار السلم فى مالى الذى سيسبقه اجتماع أعضاء الوساطة الدولية.