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وزير الخارجية البريطانى: بوريس جونسون يسعى للزعامة "بأى ثمن"

الأحد، 16 يونيو 2019 09:56 م
وزير الخارجية البريطانى: بوريس جونسون يسعى للزعامة "بأى ثمن" جيريمى هانت وزير الخارجية البريطانى
لندن /أ ش أ/

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رفض وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت، اليوم الأحد، التعهد بمغادرة الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر إذا بات رئيسا للوزراء خلفا لتيريزا ماي.

ووجه هانت اتهاما لسلفه فى وزارة الخارجية والمرشح الأوفر حظا فى سباق رئاسة الوزراء، بوريس جونسون، بمحاولة الوصول إلى المنصب "بأى ثمن"، حسبما نقل موقع (بوليتيكس هوم) البريطاني.

لكن هانت، الذى حلّ فى المركز الثانى بعد جونسون فى أول استطلاع لآراء النواب المحافظين فى البرلمان البريطاني، رفض أن يحدد جدولا زمنيا حول أى تأجيل إضافى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

وقال هانت إن أى مرشح لا يستطيع "الإجابة بشكل منطقي" على سؤال يستوضح المدة المتطلبة لإدخال تغييرات على الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي.

وكان هانت أعلن فى وقت سابق أن "الحل الوحيد هو اتفاق مختلف" وأنه سيسعى إلى ذلك إذا أصبح زعيما لحزب المحافظين ومن ثم رئيسا لوزراء بريطانيا.

وأعرب مسؤولون كبار فى الاتحاد الأوروبى فى وقت سابق عن استعدادهم قبول تمديد قصير "شهرين أو ثلاثة" قد يمتد إلى عام 2020، قائلين إنه من غير المرجح أن تغادر بريطانيا الاتحاد خلال العام الجارى حتى حال عدم وجود اتفاق.

 


وزير الخارجية البريطانى

بريطانيا

أخبار بريطانيا

بوريس جونسون

تيريزا ماى

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