"هيئة تكنولوجيا المعلومات" تنظم تدريبا صيفيا للطلاب بمجال البرمجيات

كتبت هبة السيد

بعد انتهاء العام الدراسى لطلاب الجامعات، طرحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، منح للتدريب الصيفى لطلبة الجامعات الباحثين عن منح تدريب صيفية بشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر خلال فترة الإجازة الصيفية.

وحددت ايتيدا، معايير التقدم للحصول على المنحة من خلال التقدم لملء استمارة طلبات الالتحاق للطلبة من على موقع الهيئة، ثم تحميل السير الذاتية الخاصة بهم، ويجب على الطلبة التسجيل للحصول على حساب فى موقع الهيئة الالكترونى إذا لم يكن لديهم بيانات اعتماد ولوجوههم إلى الموقع مسبقًا.

أما بالنسبة لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المهتمة بالمشاركة فى برنامج منح تدريب البرمجيات الصيفى، يجب عليها ملء النموذج الخاص بتقدم الشركات وتحديد خطة منحة تدريب ومدتها، وتحتاج الشركات المهتمة بالانضمام إلى برنامج منح تدريب البرمجيات الصيفى إلى تسجيل بياناتها فى قاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) إذا لم تكن عضو حالى بالفعل، عل أن يقوم البرنامج بإرسال بريد إلكترونى إلى الشركات من حساب ITACSIS@itida.gov.eg بعد تقييم برامج المنح المقدمة.

وتقوم كمبادرة دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية ITAC بإعلام الشركات المختارة أنه تم قبولها لتقديم منحها التدريبية للطلاب، وتختار الشركة الطلاب وتتصل بهم لبدء التدريب، وعند الانتهاء، تتصل مبادرة ITAC بالشركات لإعلام الطلاب بالتاريخ الذى سيحصلون فيه على رواتب المنحة.

أما بالنسبة لمعايير القبول بمنحة التدريب، فبالنسبة للطلاب المسجلين حاليًا بكليات الهندسة وعلوم الحاسب وأكملوا السنة الدراسية الأولى أو الثانية أو الثالثة، ولشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المسجلة فى قاعدة بيانات ITIDA قبل إطلاق برنامج التدريب، وأيضا الشركات متعددة الجنسيات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر، وحددت نهاية الشهر الجارى آخر ميعاد للتقديم.

وقدمت هيئة ايتيدا، حوافز لتدريب الطلاب، منها تقديم رواتب الطلاب لمدة تصل إلى شهرين، براتب شهرى قدره 500 جنيه مصرى.