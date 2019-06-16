ننشر أسماء الفائزين بانتخابات الغرفة التجارية فى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، عقب الانتهاء من فرز أصوات الناخبين فى الانتخابات فى الساعات الأولى من صباح اليوم، عن فوز أحمد إسماعيل على حسن بمجموع أصوات 689.

كما فاز على يوسف حمدان على بـ 571 صوت، وعلى حسن محمد على 550، خالد محمد محمود عبد الجليل 539، انطونيوس صلاح محروس سليمان 539، محمد أحمد محمد خليل 547، محمد شاكر على محمد 536.

وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 1146 صوتا، بجميع مدن محافظة البحر الأحمر، وأدلى بأصواتهم فى مدينة الغردقة 540 صوتا، والقصير 201 صوت، ثم سفاجا 205 أصوات، وغارب 299 صوتا، وكان عدد من لهم حق التصويت 5842. صوتا

وكان تنافس فى انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر 13 مرشح لاختيار 7 من بينهم.