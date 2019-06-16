سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 09:52 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ننشر أسماء الفائزين بانتخابات الغرفة التجارية فى البحر الأحمر

الأحد، 16 يونيو 2019 09:15 ص
ننشر أسماء الفائزين بانتخابات الغرفة التجارية فى البحر الأحمر الغرفة التجارية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، عقب الانتهاء من فرز أصوات الناخبين فى الانتخابات فى الساعات الأولى من صباح اليوم، عن فوز أحمد إسماعيل على حسن بمجموع أصوات 689

كما فاز على يوسف حمدان على بـ 571 صوت، وعلى حسن محمد على 550، خالد محمد محمود عبد الجليل 539، انطونيوس صلاح محروس سليمان 539، محمد أحمد محمد خليل 547، محمد شاكر على محمد 536

وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 1146 صوتا، بجميع مدن محافظة البحر الأحمر، وأدلى بأصواتهم فى مدينة الغردقة 540 صوتا، والقصير 201 صوت، ثم سفاجا 205 أصوات، وغارب 299 صوتا، وكان عدد من لهم حق التصويت 5842. صوتا

وكان تنافس فى انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر 13 مرشح لاختيار 7 من بينهم

 

 

 


البحرالاحمر

انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الاحمر

الغردقة

نتيجة انتخابات الغرفة التجارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فوز قائمة الزينى بانتخابات الغرفة التجارية بدمياط

الأحد، 16 يونيو 2019 07:18 ص

فوز قائمة مصلح فى انتخابات الغرفة التجارية بالغربية

الأحد، 16 يونيو 2019 05:44 ص

نتائج انتخابات الغرفة التجارية فى شمال سيناء

الأحد، 16 يونيو 2019 02:13 ص

فوز أحمد الوكيل فى انتخابات "الغرفة التجارية" بالإسكندرية

الأحد، 16 يونيو 2019 01:35 ص

ننشر نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالوادى الجديد

السبت، 15 يونيو 2019 11:32 م

رسميًا.. فوز قائمة عمرو أبو العيون بانتخابات الغرفة التجارية فى أسيوط

السبت، 15 يونيو 2019 11:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا

المنتخب يواجه غينيا فى البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي بأمم أفريقيا

4 كليات إعلام تشترط اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية.. تعرف عليها

4 كليات إعلام تشترط اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا

أوروجواى تواجه الإكوادور فى بطولة كوبا أمريكا

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

زيمبابوى تواجه تنزانيا وديا استعدادا لمواجهة الفراعنة فى افتتاح أمم أفريقيا

زيمبابوى تواجه تنزانيا وديا استعدادا لمواجهة الفراعنة فى افتتاح أمم أفريقيا

كل ما تريد معرفته عن قطارات القاهرة ومرسى مطروح خلال الصيف × 16 معلومة

كل ما تريد معرفته عن قطارات القاهرة ومرسى مطروح خلال الصيف × 16 معلومة

أمم أفريقيا 2019.. السنغال تواجه نيجيريا فى قمة أفريقية ودية

أمم أفريقيا 2019.. السنغال تواجه نيجيريا فى قمة أفريقية ودية

تعرف على تاريخ الاستعانة بالكلاب البوليسية لحفظ الأمن فى مصر

تعرف على تاريخ الاستعانة بالكلاب البوليسية لحفظ الأمن فى مصر

صور.. قصة كفاح "صابرين" من محو الأمية للحصول على مؤهل متوسط بسوهاج

صور.. قصة كفاح "صابرين" من محو الأمية للحصول على مؤهل متوسط بسوهاج

كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات

كيف تحمى طفلك من مخاطر تسوس الأسنان أثناء الرضاعة × 4 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة